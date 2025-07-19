الزمالك يغرم فتوح مليون جنيه ويحيله للتحقيق
السبت، 19 يوليه 2025 - 10:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق بسبب ظهوره في إحدى المناسبات العامة بدون إذن.
وأشار الزمالك إلى أن جون إدوارد المدير الرياضي بالتشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق قد قررا تغريم فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته مع تحويله للتحقيق.
وكان الزمالك قد أعلن خروج فتوح من المعسكر المغلق بسبب مرض عمه.
وظهر اللاعب في مقطع فيديو في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.
ويتواجد الزمالك داخل معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد.
وكان الزمالك قد فاز على رع مساء أمس الجمعة بهدف دون رد في مباراة ودية.
وسجل ناصر ماهر هدف فوز الزمالك بالمباراة.
ويلعب الزمالك مباراتين وديتين أخريين بالمعسكر ضد الشمس ووادي دجلة مساء اليوم 19 يوليو ويوم 25 يوليو المقبل.
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