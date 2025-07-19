ليكيب: عرض هزيل لضم إيدرسون من جالاتاسراي

السبت، 19 يوليه 2025 - 01:25

كتب : FilGoal

إيدرسون مورايش - مانشستر سيتي

يسعى جالاتاسراي التركي لضم إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فقد قدم نادي جالاتاسراي عرضه لضم إيدرسون بالفعل.

ما لفت النظر في العرض كان القيمة المالية، المقدرة بـ 3 ملايين يورو فقط.

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وارتبط اسم إيدرسون بمغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف، في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بضمه.

وقال إيدرسون في تصريحات سابقة نقلتها شبكة ذا أثليتك: "مستقبلي في مانشستر سيتي، بعض الأصدقاء يرسلون لي الكثير من الأخبار، لكن 99% منها كاذبة".

وأضاف البرازيلي "سأبقى مع مانشستر سيتي، هذا يمنحني كل الحماس لمحاولة التتويج من جديد بالدوري الإنجليزي و دوري أبطال أوروبا أيضًا".

ويتبقى في تعاقد إيدرسون مع مانشستر سيتي موسم واحد فقط.

الحارس البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وحقق إيدرسون مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة 4 مرات وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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