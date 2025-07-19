مونتجويك مجددا؟ أزمة كبرى في برشلونة بسبب كامب نو

يواجه نادي برشلونة أزمة بشأن العودة للعب على ملعبه كامب نو.

وتتعلق الأزمة باستخراج تصريح التشغيل، حيث يجب على النادي أن يبلغ رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بملعبه في موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس.

وإذا لم يتمكن النادي من استخراج التصاريح اللازمة قبل هذا الموعد، فسيلعب الدور الأول كاملا من الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك.

وكذلك في دوري أبطال أوروبا، لا تسمح القواعد بتغيير الملعب أثناء مرحلة الدوري البديلة لدور المجموعات، ما يعني أنه سيظل عالقا في مونتجويك حتى يناير.

وسبق وأن أعلن نادي برشلونة موعد عودته إلى ملعب كامب نو، حيث يعود للعب المباريات على ملعبه في العاشر من أغسطس المقبل.

وكان من المفترض أن يكون الظهور الأول في مباراة كأس جوان جامبر السنوية، بعد غياب لأكثر من عامين، إلا أن المباراة ستقام على ملعب يوهان كرويف.

وخاض البلوجرانا مبارياته في الموسمين الماضيين على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس، العروف باسم مونتجويك.

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.