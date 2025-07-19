دي مارزيو: باريس ليس راضيا.. أزمة تعرقل مفاوضات يوفنتوس لضم كولو مواني

يواجه يوفنتوس موقفا تفاوضيا صعبا للحصول على خدمات راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن باريس ليس منفتحا على عرض يوفنتوس لضم اللاعب، ولا يرى العرض قريبا من مطالبه المالية حتى الآن.

وكشفت تقارير سابقة أن باريس سان جيرمان يسعى لبيع لاعبه بمقابل يتراوح بين 40-45 مليون يورو.

فيما يحاول يوفنتوس تجديد استعارة اللاعب لمدة موسم واحد بمقابل 10 ملايين يورو مع وضع بند أحقية الشراء.

وعززت السيدة العجوز هجومها بضم الكندي جوناثان ديفيد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليل الفرنسي.

فيما يرغب النادي في بيع لاعبه دوشان فلاهوفيتش والذي يرفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وخاض الدولي الفرنسي بقميص يوفنتوس 22 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي معارا وسجل 10 أهداف وصنع 3.

صاحب الـ 26 عاما انضم لباريس سان جيرمان من فرانكفورت في 2023 بمقابل 95 مليون يورو.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.