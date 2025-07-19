الزمالك يوضح حقيقة انقطاع فتوح عن معسكر الفريق
السبت، 19 يوليه 2025 - 01:08
كتب : إبراهيم رمضان
أوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك حقيقة انقطاع أحمد فتوح لاعب الفريق عن المعسكر.
وقال عبد الناصر محمد عبر المركز الإعلامي لناديه: "لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع أحمد فتوح عن معسكر الفريق الحالي".
وأضاف "اللاعب تواجد بشكل طبيعي وحصل على أذن للمغادرة بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة".
وأكمل "فتوح يؤدي حاليا برنامجا تأهيليا وسينتظم بشكل طبيعي مع الفريق خلال الـ 48 ساعة المقبلة".
وأنهى حديثه قائلا: "اللاعب ملتزم ولا توجد خلافات بينه وبين أي فرد في الفريق ولم يفتعل أي مشكلة مؤخرا".
وحقق الزمالك ثاني انتصاراته الودية استعدادا للموسم الجديد بالفوز على رع بهدف دون رد في لقاء أقيم اليوم نادي النادي بالعاصمة الإدارية.
وسجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 27.
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