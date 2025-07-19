فوت ميركاتو: إيزاك يمنح الهلال الضوء الأخضر

تلقى الهلال السعودي دفعة قوية في اهتمامه بضم ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وبحسب سانتي أونا صحفي موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن إيزاك أبدى ترحيبا بفكرة الانتقال إلى الهلال.

ومنح المهاجم السويدي الضوء الأخضر بشكل مبدئي لبدء المفاوضات مع الهلال.

وتجري المحادثات في الوقت الحالي بين الهلال ووكلاء اللاعب.

وبحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي إيطاليا، فإن سيموني إنزاجي مدرب الهلال طلب التعاقد مع إيزاك.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة في التعاقد مع إيزاك في ظل رغبة نيوكاسل في الاحتفاظ بخدمات اللاعب.

إضافة إلى ذلك، يرغب ليفربول بقوة في التعاقد معه.

واتجه الهلال للتفاوض مع إيزاك بعدما فشلت محاولاته في إقناع النيجيري فيكتور أوسيمين بالانتقال لصفوفه.

وينتهي عقد المهاجم السويدي صيف 2028 مع نيوكاسل.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدف، وصناعة 6 أهداف.