لسبب "سري للغاية".. فشل صفقة انتقال المغربي عبد الله وزان إلى ريال مدريد
السبت، 19 يوليه 2025 - 00:42
كتب : FilGoal
ألغى ريال مدريد صفقة انتقال المغربي عبد الله وزان من أياكس الهولندي بشكل مفاجئ.
وزان البالغ من العمر 16 عاما كان على أعتاب الميرينجي، ولكن وفقا لصحيفة أس حدث خطب ما في الكشف الطبي.
ورفض النادي الكشف عن سبب فشله في اجتياز الفحوصات الطبية بشكل قاطع.
وأشارت الصحيفة ذاتها لاعتبار الأمر "سري للغاية".
عبد الله وزان وصل إلى مدريد قبل أيام لإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الخطوة الأكبر.
وتألق وزان مع منتخب المغرب للناشئين في بطولة كأس أمم إفريقيا.
وانضم وزان لناشئي أياكس في 2016، وكان عمره 7 سنوات، قادما من نادي زيبروجيا للهواة.
ويجيد اللعب في مختلف مراكز خط الوسط، من لاعب الوسط المدافع إلى صانع الألعاب.
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