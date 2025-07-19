لسبب "سري للغاية".. فشل صفقة انتقال المغربي عبد الله وزان إلى ريال مدريد

السبت، 19 يوليه 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

عبد الله وزان

ألغى ريال مدريد صفقة انتقال المغربي عبد الله وزان من أياكس الهولندي بشكل مفاجئ.

وزان البالغ من العمر 16 عاما كان على أعتاب الميرينجي، ولكن وفقا لصحيفة أس حدث خطب ما في الكشف الطبي.

ورفض النادي الكشف عن سبب فشله في اجتياز الفحوصات الطبية بشكل قاطع.

أخبار متعلقة:
سبورت: خلاف بين ألونسو وإدارة ريال مدريد صافي أرباح 24 مليون يورو.. ريال مدريد يكشف تفاصيل ميزانيته لـ 2024-2025 الأرجنتيني السادس.. أتلتيكو مدريد يضم تياجو ألمادا المغربي يوسف لخديم لاعب ريال مدريد ينتقل إلى ألافيس

وأشارت الصحيفة ذاتها لاعتبار الأمر "سري للغاية".

عبد الله وزان وصل إلى مدريد قبل أيام لإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام الخطوة الأكبر.

وتألق وزان مع منتخب المغرب للناشئين في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانضم وزان لناشئي أياكس في 2016، وكان عمره 7 سنوات، قادما من نادي زيبروجيا للهواة.

ويجيد اللعب في مختلف مراكز خط الوسط، من لاعب الوسط المدافع إلى صانع الألعاب.

ريال مدريد أياكس عبد الله وزان
نرشح لكم
مونتجويك مجددا؟ أزمة كبرى في برشلونة بسبب كامب نو اهتمام مفاجئ.. داروين نونيز على رادار برشلونة اقتربت العودة.. فليك يرغب في ضم تياجو ألكانتارا لجهاز برشلونة الفني السوري الثاني؟ برشلونة يسعى لضم شقيق موهبته الجديدة سبورت: خلاف بين ألونسو وإدارة ريال مدريد موندو ديبورتيفو: على خطى جافي وأراوخو.. فيفا ينقذ برشلونة من أزمة تير شتيجن صافي أرباح 24 مليون يورو.. ريال مدريد يكشف تفاصيل ميزانيته لـ 2024-2025 توك سبورت: عرض خرافي من الدوري السعودي لضم فينيسيوس.. والنادي ليس الهلال
أخر الأخبار
ليكيب: عرض هزيل لضم إيدرسون من جالاتاسراي ساعة | الكرة الأوروبية
مونتجويك مجددا؟ أزمة كبرى في برشلونة بسبب كامب نو ساعة | الدوري الإسباني
دي مارزيو: باريس ليس راضيا.. أزمة تعرقل مفاوضات يوفنتوس لضم كولو مواني ساعة | ميركاتو
مجاهد: الاتحاد الفلسطيني حذف بيانه بشأن وسام.. والرجوب يؤكد تقديره لـ الأهلي وجماهيره ساعة | الدوري المصري
الزمالك يوضح حقيقة انقطاع فتوح عن معسكر الفريق ساعة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: إيزاك يمنح الهلال الضوء الأخضر 2 ساعة | سعودي في الجول
بيان - الإسماعيلي يرد على "معلومات مغلوطة" بشأن إيقاف القيد 2 ساعة | الدوري المصري
لسبب "سري للغاية".. فشل صفقة انتقال المغربي عبد الله وزان إلى ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509537/لسبب-سري-للغاية-فشل-صفقة-انتقال-المغربي-عبد-الله-وزان-إلى-ريال-مدريد