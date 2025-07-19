غيط: الإسماعيلي مهدد بخصم 9 نقاط من رصيده ثم الهبوط.. ويحتاج لـ 1.8 مليون دولار

تحدث علي غيط نجم الإسماعيلي السابق وقائد حملة سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي عن أسباب قيام الحملة.

وقال غيط في تصريحاته لقناة دي إم سي: "نحتاج لمليون و800 ألف دولار حتى ينهي الفريق أزماته ويبدأ في التعاقد بشكل طبيعي".

وكشف "إن لم يتم سداد المبلغ خلال 4 أشهر سيتم تطبيق العقوبة الأخرى بخصم 9 نقاط من رصيد النادي. وبعد 6 أشهر ستكون العقوبة الثالثة هي هبوط النادي للدرجة الثانية".

وتابع "المشكلة بدأت بإخفاء خطاب إيقاف القيد. وكلما تمت جدولة الديون لا يسدد النادي في المواعيد وهذا يزيد الأزمة سوءا".

وأوضح "اعتبر أن الأمر "تغيير عتبة"، ربما يأتي أشخاص جدد بحلول ويخرجون النادي من هذا الوضع".

وأكمل "ماذا لو لم تُسحب الثقة؟ سيبقى الوضع كما هو وفي نهاية الموسم سيهبط النادي رسميا، رغم بقائه بقرار إلغاء الهبوط".

واختتم "نحتاج لشخص مثل كامل أبو علي في المصري. لدينا محبين للإسماعيلي وهناك أكثر من اسم يمكنهم ذلك، ولكن لا يوجد اتفاق على أحد".

وسبق وأن أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي في بيان رسمي استمرار المجلس حتى نهاية مدته القانونية.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"يعلن النادي الإسماعيلي أنه قد انتهى اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، الموعد القانوني المجدد لاستلام طلبات السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك طبقا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للنادي بتاريخ 3 يوليو بشأن آخر موعد لتقديم التوقيعات وفقا للائحة النظام الأساسي والدليل التنظيمي لعقد الجمعيات العمومية".

"ونظرا لعدم اكتمال العدد القانوني اللازم من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية غير العادية، فإن الأمر يُعد منتهيا من الناحية الإجرائية".

"ويتوجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلية بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه الثقة لاستكمال مدته القانونية، مؤكدا احترامه الكامل لجميع الأعضاء الذين بادروا بتقديم استمارات طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة".

"ويؤكد المجلس التزامه أمام جماهير النادي وأعضائه بمواصلة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والتاريخية، بعد أن اقترب من إنهاء الجزء الأكبر من تركات الغرامات والعقوبات والقضايا الدولية".

"ويأتي ذلك تمهيدا لانطلاقة جديدة تليق باسم النادي الإسماعيلي وتسعد جماهيره العريقة في كل مكان".