هشام نصر: ملعب الزمالك الجديد سيتسع لـ 10 آلاف متفرج.. وهذه هي الأسباب

السبت، 19 يوليه 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

هشام نصر

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن مخططات ملعب الزمالك الجديد ومقر تدريبات الفريق في الفرع الثاني للنادي بالسادس من أكتوبر.

وقال نصر في تصريحاته لقناة أون سبورت: "انتهت التصاميم بالكامل للفرع الجديد وبدأنا التنفيذ الفعلي لأكثر من موقع مثل ملاعب الكرة الطائرة وكرة السلة".

وأضاف "غيرنا البرنامج المعد سلفا بالتماشي مع السياسة الجديدة لكرة القدم، وسنجهز ملاعب كرة القدم في الفرع الجديد لتكون جاهزة بنهاية العام ويتدرب فيها الفريق الأول بجودة تليق به".

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وأوضح "الفريق الأول سيتدرب هناك مبدئيا بنهاية العام لحين إتمام بقية الملاعب والمباني تمهيدا للانتقال التام".

وكشف "استاد الزمالك لن يكون بمفهوم الاستاد الكبير. دراسة الجدوى لاستاد كامل تظهر أن المشروع غير مربح لنادي الزمالك ولا يتوافق مع أولوياته الحالية نظرا لكثافة العضويات في الفرع الأساسي".

وتابع "سننشئ ملعب كرة قدم بمدرجات تتراوح سعتها بين 8 و10 آلاف متفرج وهذا سيفي بغرض المباريات لحد معين. الاستاد الكبير نجهز له مفاجأة ولكن لن يكون في هذا الموقع".

وعن وضع الفريق وتجربة المدير الرياضي الجديد جون إدوارد قال: "خلال آخر عام ونصف فزنا بـ 3 بطولات وأهدرنا الرابعة بركلة جزاء. لا يوجد رضا تام ونطمح في نتائج أفضل وبالتالي يجب أن نأخذ خطوة للأمام".

وأوضح "أعتقد أن التغييرات والتعاقدات وطريقة إدارة المنظومة تأتي بحالة من الرضا تجعل الناس تصبر على التجربة".

واختتم "فزنا بعدة بطولات بنفس القائمة التي كنا نملكها. الزمالك حاضر والمسألة ليست بالأسماء فقط فهناك "روح الفانلة البيضاء" وهناك لاعبين يبذلون كل جهدهم ويحققون النتائج. والهدف من التعاقدات هو محاولة رفع الجودة".

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