مدير إنتر الرياضي: أبلغنا أسلاني بالرحيل والاهتمام بهاكان طبيعي.. ونريد لوكمان ولكن

كشف بييرو أوزيليو المدير الرياضي لنادي إنتر عن موقفه من مفاوضات رحيل هاكان تشالهان أوجلو، وانتقال أديمولا لوكمان من أتالانتا.

وقال أوزيليو في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا: "لقد أبلغنا كريستيان أسلاني بأننا نرى أنه من المناسب أن يغادر".

وأضاف "تم إبلاغ اللاعبين الذين يجب أن يغادروا النادي بذلك، وسنسعى لمساعدتهم في إيجاد الفرق التي تناسب رغباتهم".

وعن هاكان تشالهان أوجلو قال: "لا توجد أي مشكلة، أجرينا محادثة مع جالاتاسراي وتبين لنا فورا أنه لا يمكن أن يتم أي شيء. كانت مجرد محاولة جريئة من جانبهم".

وأوضح "لا توجد أي مشكلة على الإطلاق. من الطبيعي أن يحظى جميع اللاعبين المهمين باهتمام الأندية الأخرى".

وتابع "بعض الأطراف أبدت هذا الاهتمام بطريقة جريئة، دون أن تأخذ بعين الاعتبار مستوى الاحترام الذي نتبعه نحن عندما نتعامل بشأن لاعب من نادٍ آخر".

وأخيرا عن أديمولا لوكمان قال: "نحن معجبون به وقدمنا عرضنا ولدينا علاقة ممتازة مع أتالانتا، ولكننا لن ندخل في مفاوضات لا نهائية، فلدينا مشاريعنا الخاصة".