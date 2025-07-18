اهتمام مفاجئ.. داروين نونيز على رادار برشلونة

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 23:37

كتب : FilGoal

داروين نونيز مهاجم ليفربول

مع تعقيدات صفقة الكولومبي لويس دياز، يتجه برشلونة إلى لاعب آخر من ليفربول.

وبحسب موقع "كوت أوفسايد" فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز.

وكان نونيز على رادار نابولي مؤخرا، قبل أن تتوقف الصفقة.

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كذلك ارتبط اسم الأوروجواياني بالهلال السعودي، قبل أن تتوقف هذه الأنباء.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه ليعادل مانشستر يونايتد في الرقم القياسي للأكثر تتويجا.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

داروين نونيز ليفربول برشلونة
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