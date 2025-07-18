بمشاركة الجدد.. الأهلي يخوض مران الأول في تونس

خاض فريق الأهلي مرانه الأول في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس.

وتستضيف تونس معسكر الأهلي خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية.

واشتمل المران على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى تونس ظهر اليوم -الجمعة- استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ونشر موقع الأهلي الرسمي صور وصول بعثة الفريق إلى تونس بتواجد محمود الخطيب رئيس النادي وخوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

كما ظهر الثلاثي الجديد: محمد شريف وياسين مرعي ومحمد شكري ضمن بعثة الأهلي في تونس.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد في تونس خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس.

وأوضح يوسف سبب الاستبعاد نظرا لعدم إجراء اللاعب القياسات البدنية والإشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة.

فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.