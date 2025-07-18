سبورت: منقذ برشلونة.. أليماني يقترب من الأهلي السعودي

يقترب ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق لبرشلونة من العمل في الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن أليماني قريب من تولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي السعودي.

وكان أليماني قد رحل عن برشلونة في 2023 بناء على طلبه، قبل نهاية عقده بعام واحد.

وكانت هناك مفاوضات مع أستون فيلا الإنجليزي، ولكنها فشلت.

أليماني (62 عامًا) تولى منصب مدير كرة القدم في برشلونة بعد فوز لابورتا بالانتخابات في 2021 وعودته لرئاسة النادي.

وكان أليماني مهندس انتقالات برشلونة منذ بداية عهد لابورتا وحتى صيف 2023.

وأشرف أليماني على ضم روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي، وفيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج، وداني ألفيش، وأداما تراوري، وأندرياس كريستينسن، وفرانك كيسيه، وماركوس ألونسو، وهيكتور بيليرين.

وسبق لـ أليماني أن تولى رئاسة نادي مايوركا، ثم عمل كمدير عام في فالنسيا بين 2017 و2019.

وحاول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تعيين أليماني كمدير عام للنادي عند فوزه بالانتخابات عام 2000، لكن أليماني رفض وقتها.

وترشح أليماني لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عام 2007، لكنه خسر الانتخابات.