سبورت: منقذ برشلونة.. أليماني يقترب من الأهلي السعودي

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

ماتيو أليماني - برشلونة

يقترب ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق لبرشلونة من العمل في الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن أليماني قريب من تولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي السعودي.

وكان أليماني قد رحل عن برشلونة في 2023 بناء على طلبه، قبل نهاية عقده بعام واحد.

أخبار متعلقة:
أهلي جدة يرفض عرضا فرنسيا للتعاقد مع ماكسيمان شاموسكا يعود لتدريب التعاون السعودي مجددا توك سبورت: عرض خرافي من الدوري السعودي لضم فينيسيوس.. والنادي ليس الهلال

وكانت هناك مفاوضات مع أستون فيلا الإنجليزي، ولكنها فشلت.

أليماني (62 عامًا) تولى منصب مدير كرة القدم في برشلونة بعد فوز لابورتا بالانتخابات في 2021 وعودته لرئاسة النادي.

وكان أليماني مهندس انتقالات برشلونة منذ بداية عهد لابورتا وحتى صيف 2023.

وأشرف أليماني على ضم روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي، وفيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج، وداني ألفيش، وأداما تراوري، وأندرياس كريستينسن، وفرانك كيسيه، وماركوس ألونسو، وهيكتور بيليرين.

وسبق لـ أليماني أن تولى رئاسة نادي مايوركا، ثم عمل كمدير عام في فالنسيا بين 2017 و2019.

وحاول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تعيين أليماني كمدير عام للنادي عند فوزه بالانتخابات عام 2000، لكن أليماني رفض وقتها.

وترشح أليماني لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عام 2007، لكنه خسر الانتخابات.

برشلونة أهلي جدة الدوري السعودي الأهلي السعودي ماتيو أليماني
نرشح لكم
فوت ميركاتو: إيزاك يمنح الهلال الضوء الأخضر تقرير سعودي: الاتفاق يقترب من ضم نجم أورلاندو بايرتس شاموسكا يعود لتدريب التعاون السعودي مجددا دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك تقارير: النصر يتمم ثاني صفقاته الصيفية أهلي جدة يرفض عرضا فرنسيا للتعاقد مع ماكسيمان تقرير: تم الاتفاق.. بونو يجدد عقده مع الهلال توك سبورت: عرض خرافي من الدوري السعودي لضم فينيسيوس.. والنادي ليس الهلال
أخر الأخبار
ليكيب: عرض هزيل لضم إيدرسون من جالاتاسراي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مونتجويك مجددا؟ أزمة كبرى في برشلونة بسبب كامب نو 4 ساعة | الدوري الإسباني
دي مارزيو: باريس ليس راضيا.. أزمة تعرقل مفاوضات يوفنتوس لضم كولو مواني 4 ساعة | ميركاتو
مجاهد: الاتحاد الفلسطيني حذف بيانه بشأن وسام.. والرجوب يؤكد تقديره لـ الأهلي وجماهيره 4 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يوضح حقيقة انقطاع فتوح عن معسكر الفريق 4 ساعة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: إيزاك يمنح الهلال الضوء الأخضر 4 ساعة | سعودي في الجول
بيان - الإسماعيلي يرد على "معلومات مغلوطة" بشأن إيقاف القيد 4 ساعة | الدوري المصري
لسبب "سري للغاية".. فشل صفقة انتقال المغربي عبد الله وزان إلى ريال مدريد 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509525/سبورت-منقذ-برشلونة-أليماني-يقترب-من-الأهلي-السعودي