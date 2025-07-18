اقتربت العودة.. فليك يرغب في ضم تياجو ألكانتارا لجهاز برشلونة الفني

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 23:11

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا في برشلونة

يسعى هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة لاستعادة تياجو ألكانتارا والعمل معه لمرة ثالثة.

وبحسب شبكة إي إس بي إن، فإن برشلونة الآن يعمل على ضم تياجو للطاقم الفني.

وسبق وأن عمل تياجو ألكانتارا مع الجهاز الفني للمدرب الألماني نفسه لفترة محددة ووجيزة قبل انطلاق الموسم الماضي 2024-2025.

وكانت هذه الفترة لإكساب تياجو الخبرة بعد قراره باعتزال كرة القدم في العام الماضي.

وكان لاعب خط وسط ليفربول السابق قد التقى مع فليك خلال فترة وجودهما في بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020.

وقضى اللاعب الإسباني البرازيلي معظم طفولته في لا ماسيا. من المؤكد أنه لديه معرفة بأسلوب تدريب الألمان لتعامله السابق مع فليك ويورجن كلوب، وأسلوب برشلونة المثالي، بعدما نشأ تحت قيادة بيب جوارديولا وتيتو فيلانوفا، قبل الانضمام إلى جوارديولا في بايرن.

ولعب تياجو في صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول في مسيرته الاحترافية.

بينما مثل المنتخب الإسباني في 46 مباراة دولية.

في أواخر الموسم الماضي، أعلن نادي ليفربول رحيل لاعبه تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وانتهى عقد تياجو بنهاية الموسم ولم يجدد عقده وبالتالي كان يمكنه الانتقال لفريق جديد في صفقة انتقال حر.

ولعب ألكانتارا مع ليفربول لمدة 4 أعوام إذ انضم من بايرن ميونيخ في صيف 2020.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى ليفربول من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.

وعانى ألكانتارا من الإصابات وخاصة في الموسم المنصرم إذ لم يلعب سوى 5 دقائق فقط طوال الموسم الحالي.

وغاب تياجو عن ليفربول خلال الـ4 أعوام 661 يوما بواقع 129 مباراة.

وهذا يعني أن ألكانتارا قد غاب ما يقرب من عامين عن ليفربول أي نصف ما قضاه مع الفريق الإنجليزي.

وتوج ألكانتارا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

برشلونة الدوري الإسباني تياجو ألكانتارا هانزي فليك
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