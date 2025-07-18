ثورة في ركلات الجزاء وتوسيع سلطة تقنية الفيديو.. تعديلات مقترحة في كأس العالم 2026

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء تعديلين رئيسيين على قواعد اللعبة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وبحسب صحيفة The Sun الإنجليزية، فإن التعديل الأول هو إلغاء متابعة ركلة الجزاء الضائعة.

يعني ذلك توحيد القاعدة بين ركلة الجزاء وركلة الترجيح، ما يعني أن ركلة الجزاء الضائعة لا يمكن متابعتها والتسجيل منها.

وينص المفترح على استئناف اللعب بعد أي ركلة جزاء لا تنتهي بهدف باحتسابها ركلة مرمى لصالح الخصم.

على الجانب الآخر يأتي المقترح الثاني ليوسع من سلطات تقنية الفيديو.

ويتيح المقترح تدخل تقنية الفيديو في حالات البطاقة الصفراء الثانية، والفصل بين الركنيات وركلات المرمى.

ولا تتدخل تقنية الفيديو في البطاقة الصفراء الثانية، بل لمراجعة طرد محتمل لم يحتسب أو طرد محتسب يمكن تخفيفه.