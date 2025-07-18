الاختبار الأول لـ تين هاج.. باير ليفركوزن يخسر من شباب فلامنجو البرازيلي بخماسية

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

تكبد باير ليفركوزن خسارة غير متوقعة بنتيجة 5-1 أمام فريق فلامنجو تحت 20 عاما في أولى المباريات الودية لـ إريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق الألماني.

ويخوض باير ليفركوزن معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد في البرازيل واستهل مشاركته الودية بلقاء بطل أمريكا الجنوبية للشباب.

اللقاء شهد مشاركة مارك فليكين حارس الفريق الجديد والنيجيري فيكتور بونيفاس هداف الفريق ومجموعة مشتركة من الشباب ولاعبي الفريق الأول.

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وتأخر ليفركوزن بهدفين في أول 10 دقائق من بداية اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتأخر كتيبة المدرب الهولندي بنتيجة 4-0.

وأصبحت النتيجة 5-0 في الدقيقة 54، وسجل مونتريل كولبريث هدف الفريق الألماني الوحيد في الدقيقة 70.

ويعد ليفركوزن أول فريق ألماني يخوض الفترة التحضيرية الخاصة به في البرازيل. ويستمر معسكر الفريق حتى 24 يوليو الجاري.

وسيخوض ليفركوزن 4 وديات أخرى ضد بوخوم يوم 27 يوليو ثم فورتونا سيتارد يوم 1 أغسطس ثم بيزا الإيطالي يوم 5 أغسطس وأخيرا تشيلسي الإنجليزي يوم 8 أغسطس.

وسيخوض الفريق أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد ضد سازننهوف بروسباخ أحد أندية الدرجات الأدنى.

باير ليفركوزن إريك تين هاج فلامنجو للشباب
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