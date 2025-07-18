الصفقة الرابعة.. المقاولون العرب يضم محمد إسماعيل حامد

يواصل المقاولون العرب تدعيم صفوفه بضم محمد إسماعيل حامد مدافع إنبي السابق.

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق فإن المقاولون اتفق مع حامد مدافع إنبي السابق بعد انتهاء عقده لضمه لمدة 3 مواسم.

المدافع صاحب الـ 31 عاما خاض الموسم الماضي 20 مباراة بقميص الفريق البترولي وسجل هدفا وحيدا.

وانضم قلب الدفاع من الرجاء لإنبي في 2021 وأصبح من عناصر دفاع الفريق البترولي الأساسية.

وخاض حامد مع إنبي 96 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ذئب جديد ينضم لصفوف فريقنا 🐺✅ محمد إسماعيل حامد، أهلًا بك في المقاولون العرب 🤩#المقاولون_العرب | #ذئاب_الجبل pic.twitter.com/1H03go7DPi — Arab Contractors FC (@arabcont_fc) July 18, 2025

وأعلن المقاولون العرب ضم كل من إسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة.

وعاد المقاولون العرب للدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد تحت قيادة محمد مكي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن ذئاب الجبل على أعتاب الإعلان عن ضم إسلام جابر لاعب سموحة والزمالك السابق.