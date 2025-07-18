شاموسكا يعود لتدريب التعاون السعودي مجددا

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

شاموسكا - الفيصلي

أعلن نادي التعاون السعودي تولي البرازيلي بريكليس شاموسكا تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ووقّع البرازيلي المخضرم على عقد تدريب التعاون لمدة موسم واحد.

وكان شاموسكا قد قاد فريق نيوم للتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري السعودي للمحترفين.

أخبار متعلقة:
تمهيدا لإعلان التعاقد مع جالتييه.. نيوم يعلن رحيل شاموسكا الدوري السعودي - البرازيلي شاموسكا مدربا للفيصلي.. وإقالة كوستاس من الفيحاء الرياضية: نيوم يتفق مع جالتييه.. وشاموسكا إلى التعاون تقلص فرص رونالدو في اللحاق بمواجهة التعاون

ولا يُعد البرازيلي غريبا على التعاون إذ درب الفريق في الفترة من 2022 وحتى 2024.

وخلال تلك المدة قاد الفريق في 68 مباراة فاز في 34 وتعادل في 18 وخسر 16.

ويمتلك المدرب البالغ 59 عاما تاريخا طويلا في التدريب بالبرازيل واليابان.

وبدأ رحلته العربية في قطر بتدريب العربي ثم الجيش (الدحيل حاليا) بين 2010 وحتى 2012 وفاز بلقب كأس الشيخ جاسم في 2010 مع العربي، ثم درب الغرافة في 2015.

وفي الإمارات قاد الشعب لمدة 7 أشهر فقط ثم بدأ في 2018 رحلته التدريبية في السعودية.

فقاد الفيصلي لمدة 3 سنوات ثم درب الهلال والشباب والتعاون ونيوم ويواصل المسيرة مع التعاون.

وخلال 7 سنوات فاز بلقب كأس الملك مع الفيصلي في 2021 وقاد نيوم للتأهل للدوري السعودي.

وسبق أن حاز على جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي 3 مرات آخرها في مايو 2023.

وأنهى التعاون الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

وسيخوض الفريق في معسكره بهولندا استعدادا للموسم الجديد 4 مباريات أولها مع أولمبياكوس اليوناني ثم الفيحاء السعودي وأخيرا الدحيل والأهلي القطريان.

التعاون السعودي شاموسكا
نرشح لكم
فوت ميركاتو: إيزاك يمنح الهلال الضوء الأخضر تقرير سعودي: الاتفاق يقترب من ضم نجم أورلاندو بايرتس سبورت: منقذ برشلونة.. أليماني يقترب من الأهلي السعودي دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك تقارير: النصر يتمم ثاني صفقاته الصيفية أهلي جدة يرفض عرضا فرنسيا للتعاقد مع ماكسيمان تقرير: تم الاتفاق.. بونو يجدد عقده مع الهلال توك سبورت: عرض خرافي من الدوري السعودي لضم فينيسيوس.. والنادي ليس الهلال
أخر الأخبار
ليكيب: عرض هزيل لضم إيدرسون من جالاتاسراي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مونتجويك مجددا؟ أزمة كبرى في برشلونة بسبب كامب نو 3 ساعة | الدوري الإسباني
دي مارزيو: باريس ليس راضيا.. أزمة تعرقل مفاوضات يوفنتوس لضم كولو مواني 3 ساعة | ميركاتو
مجاهد: الاتحاد الفلسطيني حذف بيانه بشأن وسام.. والرجوب يؤكد تقديره لـ الأهلي وجماهيره 3 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يوضح حقيقة انقطاع فتوح عن معسكر الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: إيزاك يمنح الهلال الضوء الأخضر 4 ساعة | سعودي في الجول
بيان - الإسماعيلي يرد على "معلومات مغلوطة" بشأن إيقاف القيد 4 ساعة | الدوري المصري
لسبب "سري للغاية".. فشل صفقة انتقال المغربي عبد الله وزان إلى ريال مدريد 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509519/شاموسكا-يعود-لتدريب-التعاون-السعودي-مجددا