شاموسكا يعود لتدريب التعاون السعودي مجددا

أعلن نادي التعاون السعودي تولي البرازيلي بريكليس شاموسكا تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ووقّع البرازيلي المخضرم على عقد تدريب التعاون لمدة موسم واحد.

وكان شاموسكا قد قاد فريق نيوم للتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري السعودي للمحترفين.

ولا يُعد البرازيلي غريبا على التعاون إذ درب الفريق في الفترة من 2022 وحتى 2024.

وخلال تلك المدة قاد الفريق في 68 مباراة فاز في 34 وتعادل في 18 وخسر 16.

ويمتلك المدرب البالغ 59 عاما تاريخا طويلا في التدريب بالبرازيل واليابان.

وبدأ رحلته العربية في قطر بتدريب العربي ثم الجيش (الدحيل حاليا) بين 2010 وحتى 2012 وفاز بلقب كأس الشيخ جاسم في 2010 مع العربي، ثم درب الغرافة في 2015.

وفي الإمارات قاد الشعب لمدة 7 أشهر فقط ثم بدأ في 2018 رحلته التدريبية في السعودية.

فقاد الفيصلي لمدة 3 سنوات ثم درب الهلال والشباب والتعاون ونيوم ويواصل المسيرة مع التعاون.

وخلال 7 سنوات فاز بلقب كأس الملك مع الفيصلي في 2021 وقاد نيوم للتأهل للدوري السعودي.

وسبق أن حاز على جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي 3 مرات آخرها في مايو 2023.

وأنهى التعاون الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

وسيخوض الفريق في معسكره بهولندا استعدادا للموسم الجديد 4 مباريات أولها مع أولمبياكوس اليوناني ثم الفيحاء السعودي وأخيرا الدحيل والأهلي القطريان.