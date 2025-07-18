عمرو ناصر.. تخوف منطقي وتحد ينتظره في الزمالك

بالتأكيد شيء رائع وكبير للغاية أن يكون لاعبا من فاركو ضمن هدافي الدوري وهو ما حققه عمرو ناصر.

عمرو ناصر النادي : الزمالك الزمالك

وانتقل عمرو ناصر إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من هدافي الدوري المصري إلا أن هناك تخوفا منطقيا وتحد ينتظره للرد عليه.

ويستعرض FilGoal.com أهم التحديات التي سيواجهها ناصر في فريقه الجديد.

ميزة ولكن

من المؤكد أن التميز في تنفيذ ركلات الجزاء شيء رائع ومطلوب في كل فريق خاصة عندما يكون منافسا على الدوري مثل الزمالك.

لكن التخوف الذي يظهر عند البعض ليس في براعة تنفيذ ركلات الجزاء، ولكن في قلة الأهداف من اللعب المفتوح.

سجل ناصر البالغ من العمر 26 عاما الموسم الماضي في الدوري المصري 8 أهداف منهم 5 من ركلات جزاء.

وهناك 3 أهداف من ناصر سجلهم من اللعب المفتوح.

لذلك سيتسائل أي شخص هل بمقدور ناصر تقديم الإضافة في فريق مثل الزمالك خلال اللعب المفتوح وليس فقط عن طريق ركلات الجزاء؟

مفهوم أن التسجيل من اللعب المفتوح في فريق مثل فاركو الذي يعتبر متوازن إلى حد ما في طريقة لعبه شيء صعب للغاية ولا يتوفر للمهاجم الكثير من الفرص مثل الزمالك والأهلي وبيراميدز على سبيل المثال.

لذا سيكون من المنطقي أن يكون هناك تخوف منطقي وتساؤل حول مدى إمكانية تطوره في الزمالك.

شيء مبشر

من مسيرة عمرو ناصر تجد أن حدث له تقلبات في قوة الفرق التي لعب لها والمنافسة.

بمعنى أنه بدأ في المقاولون العرب ثم انتقل إلى إنبي وأسوان ورحل إلى المصري بالسلوم وتصاعد مرة أخرى في الفرق التي لعب لها لينتقل إلى النصر وفاركو.

هذا التباين الذي حدث له يظهر بشكل أو بآخر أنه لم يستسلم حتى عاد الدوري الممتاز رفقة فاركو بعدما كان في النصر والمصري بالسلوم.

والآن تمكن من الانتقال إلى الزمالك ليكون وصل إلى أعلى مستوى له في مسيرته الكروية.

إحصائيات ناصر

خاض ناصر 2076 دقيقة خلال الموسم الماضي 2024-2025 في بطولة الدوري أي بمثابة 23 مباراة تقريبا بعد قسمة دقائق لعبه على 90 "عدد دقائق المباراة الواحدة" للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

خلال هذا العدد من المباريات سجل 8 أهداف منهم 5 من ركلات جزاء وصنع هدفا.

وسدد ناصر 53 مرة منهم 22 على المرمى.

ومرر 18 تمريرة مفتاحية.

مراوغات ناجحة 10 بنسبة نجاح 41.7%.

لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم 95 لمسة.

وخسر الاستحواذ 14 مرة.

فاز في 71 ثنائية هوائية بنسبة نجاح 38.4%.

وخسر الجزيري الاستحواذ على الكرة 16 مرة.

ماذا عن سيف الدين الجزيري؟

بالمقارنة بين الجزيري وناصر فإن التونسي شارك في 874 دقيقة أي تقريبا 10 مباريات.

وأحرز الجزيري 4 أهداف وسدد 18 تسديدة منهم 10 على المرمى.

ولم يصنع الجزيري أي هدف وقدم 7 تمريرات مفتاحية.

وراوغ 11 مرة ناجين بنسبة 57.9% ولمس الكرة 44 مرة داخل منطقة جزاء الخصم.

يجب الوضع في الاعتبار أن الجزيري لاعب أجنبي ويحجز مقعدا من المقاعد الـ 5 المسموح بها في قائمة اللاعبين الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك فارق الراتب الكبير بينهما كون الجزيري لاعبا محترفا على عكس ناصر.

نهاية عمرو ناصر أمام تحد كبير وصعب باللعب في الزمالك عليه أن يثبت قوة شخصيته وقدرته على التأقلم واللعب تحت الضغط الجماهيري، الأمر الذي لم يتمكن أكثر من لاعب من تخطيه.

الإجابة متروكة لعمرو ناصر ليثبت في الملعب أنه سيكون "صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان" كما تم تقديمه من القلعة البيضاء أم لا.