بهدف الوافد الجديد.. مودرن سبورت ينتصر وديا على أبو قير للأسمدة

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 22:20

كتب : باسل الغايش

جودوين شيكا - مودرن سبورت

انتصر مودرن سبورت على أبو قير للأسمدة بهدف دون رد وديا استعدادا للموسم الجديد.

وأقيم اللقاء خلال معسكر مودرن سبورت في الإسكندرية.

وسجل جودوين شيكا الوافد الجديد هدف المباراة الوحيد.

الفريق الذي يقوده مجدي عبد العاطي تعاقد مع 7 لاعبين حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية.

وضم الفريق كل من جودوين شيكا ومحمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح.

وأنهى مودرن سبورت الموسم الماضي في المركز الخامس بمجموعة الهروب من الهبوط برصيد 26 نقطة.

مودرن سبورت جودوين شيكا أبو قير للأسمدة
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