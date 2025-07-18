قبل خوض 4 وديات جديدة.. الإسماعيلي يتفوق على الحسينية بثنائية
الجمعة، 18 يوليه 2025 - 21:13
كتب : FilGoal
تفوق الإسماعيلي وديا بنتيجة 2-0 على نادي الحسينية استعدادا للموسم الجديد.
وسجل نادر فرج ومروان حمدي ثنائية الدراويش تحت قيادة فنية للجزائري مليود حمدي.
لقطات وأهداف مباراة الحسينية الودية 📹#شجع_الدراويش pic.twitter.com/YDATJWjjDu— Ismaily SC (@Ismailyofficial) July 18, 2025
وسيخوض الإسماعيلي 4 مواجهات ودية أخرى قبل لقاء انطلاق الموسم.
دكرنس – 21 يوليو
سبورتنج – 25 يوليو
زد – 28 يوليو
سموحة – 31 يوليو
وأعلن الإسماعيلي تمديد تعاقد كل من أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم ومحمد حسن موسمين وعبد الله جمال حتى 2030.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد 3 فترات بسبب مستحقات اللاعب محمد لامين كونيه.
وقال الإسماعيلي في بيانه:
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