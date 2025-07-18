قبل خوض 4 وديات جديدة.. الإسماعيلي يتفوق على الحسينية بثنائية

تفوق الإسماعيلي وديا بنتيجة 2-0 على نادي الحسينية استعدادا للموسم الجديد.

وسجل نادر فرج ومروان حمدي ثنائية الدراويش تحت قيادة فنية للجزائري مليود حمدي.

وسيخوض الإسماعيلي 4 مواجهات ودية أخرى قبل لقاء انطلاق الموسم.

دكرنس – 21 يوليو

سبورتنج – 25 يوليو

زد – 28 يوليو

سموحة – 31 يوليو

وأعلن الإسماعيلي تمديد تعاقد كل من أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم ومحمد حسن موسمين وعبد الله جمال حتى 2030.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد 3 فترات بسبب مستحقات اللاعب محمد لامين كونيه.

وقال الإسماعيلي في بيانه:

"بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط الصادر يوم 17 يوليو 2025 بمنع النادي الإسماعيلي من تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات ورد إلى النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بغرض فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في قضية اللاعب محمد لامين كونيه، وذلك حتى تمام السداد وبحد أقصى 3 فترات قيد علماً بأن القضية لازالت منظورة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ولم يصدر فيها قرار نهائي وقد تم مخاطبة فيفا والمحكمة الرياضية بكافة المستندات الدالة على ذلك لتوضيح الأمر وتدارك هذا الخطأ".