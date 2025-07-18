بعد 3 أشهر من نهاية الموسم.. المحكمة الرياضية تتوج إنتر كاشي بلقب الدرجة الثانية الهندية

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الدولية تتويج نادي إنتر كاشي بلقب دوري الدرجة الثانية الهندية لموسم 2024-25.

وتوج فريق تشرشل براذرز باللقب بقرار من الاتحاد الهندي في مايو الماضي بفضل مشاركة لاعب غير مؤهل للمشاركة مع فريق إنتر كاشي يُدعى ماريو باركو.

ووفقا لوسائل الإعلام الهندية فإن نادي إنتر كاشي سجل الإسباني باركو مرتين، الأولى قبل بداية الموسم ولكن بسبب إصابته تم رفعه من القائمة وأعاده لها مرة أخرى بعد شهرين.

وأنهى كاشي المسابقة متصدرا للترتيب واحتفل لاعبوه في السادس من أبريل الماضي بلقب الدوري الدرجة الثانية.

وقرر الاتحاد الهندي حينها إلغاء نتائج جميع مباريات فريق كاشي التي شارك فيها باركو، ما تُوج به فريق تشرشل براذرز باللقب.

وكان لاعبو إنتر كاشي قد احتفلوا بالتتويج بلقب الدوري في السادس من أبريل الماضي بنهاية الموسم.

وتقدم نادي إنتر كاشي بتظلم على قرارات الاتحاد المحلي في المحكمة الرياضية الدولية، وبعد شهرين من قرار الاتحاد الهندي جاء قرار تتويج كاشي باللقب.

وجاء بيان المحكمة الرياضية الدولية

قررت محكمة التحكيم الرياضية جزئيا لصالح نادي إنتر كاشي في استئنافه ضد الاتحاد الهندي ونادي تشرشل براذرز، ونمدهاري، وريال كشمير. وحكمت المحكمة بأن الاتحاد الهندي يجب أن يعلن نادي إنتر كاشي فائزا الدوري السوبر الهندي لموسم 2024/2025.

بعد رفض الإجراء الأول الذي بدأته عدة أندية أمام لجنة الانضباط بالاتحاد، قررت لجنة الاستئناف التابعة له في 31 مايو 2025 أن تسجيل اللاعب الأجنبي (ماركو باركو) في نادي إنتر كاشي غير صالح، واعتبرت أن جميع المباريات التي شارك فيها يجب أن تُعتبر خاسرة للنادي. تم على إثر ذلك تعديل جدول نقاط الدوري ووضع نادي تشرشل براذرز في الصدارة.

قدم إنتر كاشي استئنافا في 23 يونيو 2025 طالب فيه بإلغاء قرار لجنة الاستئناف. وبعد جلسة استماع في 15 يوليو، قررت المحكمة الرياضية إلغاء قرار الاتحاد الهندي الصادر بتاريخ 31 مايو 2025، وأمرت بإعادة ترتيب جدول النقاط لموسم 2024/2025 كالتالي:

1 إنتر كاشي 42 2 تشرشل براذرز 40 3 ريال كشمير 37 4 نمدهاري 29

وبذلك يجب على الاتحاد إعلان إنتر كاشي فائزًا بالبطولة.

يذكر أن نادي إنتر كاشي تأسس عام 2023 بالتعاون مع نادي أتلتيكو مدريد ونادي إنتر إسكالديس الأندوري.

وتأهل بذلك إنتر كاشي للدوري السوبر الهندي للموسم المقبل.

ويقود الإسباني أنطونيو لوبيز هاباس لاعب أتليتكو مدريد وإشبيلية السابق.