الزمالك ينتصر على رع وديا بهدف ناصر ماهر ومشاركة الرباعي الجديد

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 20:11

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر منسي - الزمالك - رع

حقق الزمالك ثاني انتصاراته الودية استعدادا للموسم الجديد بالفوز على رع بهدف دون رد في لقاء أقيم اليوم نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ناصر ماهر

النادي : الزمالك

الزمالك

سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 27.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايك ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.

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جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.

وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفا سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمهدي سليمان بدلاً من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.

وبعد ذلك دفع الجهاز الفني للفريق بكل من، سيف الجزيري وأحمد شريف وأحمد حمدي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وعلي نوفل وهاني ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر، بدلاً من العناصر التي شاركت منذ بداية اللقاء.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التي سنحت للفريق لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.

الزمالك ناصر ماهر ودي رع
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