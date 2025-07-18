أحمد شريف.. عاد من الموت ليحقق حلمه ويتفوق على ثنائي الزمالك

تعرض أحمد شريف لاعب الزمالك الجديد إلى حادث سير مروع من قبل جعله أقوى ويحقق حلمه بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويستطيع شريف اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم الصريح ويتفوق على ثنائي الزمالك.

ويستعرض FilGoal.com أبرز مميزات أحمد شريف لاعب الزمالك القادم من فاركو.

موقف لن ينساه

مر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما بموقف لن ينساه في 2021 بعدما تعرض لحادث سير مروع رفقة خطيبته.

وتوفت خطيبته خلال الحادث ووصف شريف الأمر بأنه لن يستطيع مسح الموقف من ذاكرته وتركت فيه أشياء كثيرة.

وشدد شريف أن هذا الموقف جعله أقوى من أي وقت.

ولذلك بعد هذه السنوات تمكن اللاعب الذي تكون في نادي وادي دجلة من تخطي الموقف ليكون أقوى ويستطيع إثبات ذاته والانتقال للزمالك لتحقيق حلم طفولته كما صرح من قبل.

خبير رغم صغر سنه

شارك أحمد شريف لأول مرة في الدوري المصري عام 2020 وكان يبلغ من العمر 17 عاما رفقة وادي دجلة.

ولا يحدث كثيرا خاصة في السنوات الأخيرة تواجد اللاعبين في المباريات مبكرا.

ليس ذلك فقط، بل شارك شريف في كثير من المباريات خلال المواسم المتتالية، ليبلغ عدد مبارياته حوالي 130 مباراة خلال مسيرته سواء مع وادي دجلة أو فاركو.

وتمكن شريف خلال هذه الفترة من جني خبرات كبيرة رغم صغر سنه لمشاركته مبكرا.

متعدد المراكز

لا شك أن اللاعب الذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز يكون مفيدا كثيرا لمدربه، في ظل زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري وبالتالي زيادة المواجهات بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية وكأس مصر والسوبر المصري.

بهذا العدد الكثير من المباريات سيحتاج كل فريق إلى عدد وفير من اللاعبين وأيضا من يستطيع لعب أكثر من مركز في الملعب.

ويستطيع شريف اللعب في الجناح الأيسر والمهاجم الصريح، الفارق ليس كبيرا في عدد المباريات التي شارك فيها خلال المركزين.

ولعب شريف كجناح أيسر سواء في ثلاثي هجومي أو جناح في رباعي وسط ملعب في 17 مباراة وسجل خلالهم 3 أهداف.

بينما لعب كمهاجم صريح في 5 مباريات وسجل هدفين.

ولم يسجل شريف أي هدف من ركلة جزاء أو ركلات الحرة.

أرقامه وتفوقه على ثنائي الزمالك

حقق أحمد شريف أرقاما جيدة في موسم 2024-2025 مقارنة بطريقة لعب فريقه المتوازنة إلى حد كبير وكذلك أن فاركو ليس من الفرق المنافسة على المربع الذهبي على سبيل المثال.

وخاض شريف 1837 دقيقة في بطولة الدوري المصري أي بمثابة تقريبا 20 مباراة بعد قسمة عدد دقائق لعبه على 90 "عدد دقائق المباراة الواحدة" للوصول إلى عدد دقيق من المباريات التي خاضها بالفعل.

سجل شريف 5 أهداف.

سدد 49 تسديدة منهم 18 على المرمى.

لم يصنع أي هدف.

مرر 18 تمريرة مفتاحية.

مراوغات ناجحة 17 بنسبة نجاح 34%.

لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم 73 مرة.

خسر الاستحواذ على الكرة 24 مرة.

حصل على ركلة جزاء واحدة.

بمقارنته مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك الحالي فإن المقارنة بشكل كبير تميل إلى الوافد الجديد للزمالك.

مع الوضع في الاعتبار أن الزمالك يستحوذ على الكرة أكثر من معظم خصومه لذلك يحصل هجومه على فرص أكبر في صناعة الفرص والتسجيل.

لعب شلبي 1377 دقيقة في الدوري أي بمثابة 15 مباراة تقريبا.

وسجل شلبي 3 أهداف وسدد 24 تسديدة منهم 6 على المرمى فقط.

صنع هدفا وقدم 21 تمريرة مفتاحية.

مراوغات صحيحة 8 بنسبة نجاح 28.6%.

لمس الكرة 59 مرة في منطقة جزاء الخصم.

خسر الاستحواذ 17 مرة.

ويقترب شلبي من الانتقال إلى البنك الأهلي حسبما FilGoal.com في وقت سابق.

ماذا عن سيف الدين الجزيري؟

بالمقارنة بين الجزيري وشريف فإن التونسي شارك في 874 دقيقة أي تقريبا 10 مباريات.

وأحرز الجزيري 4 أهداف وسدد 18 تسديدة منهم 10 على المرمى.

ولم يصنع الجزيري أي هدف وقدم 7 تمريرات مفتاحية.

وراوغ 11 مرة ناجين بنسبة 57.9% ولمس الكرة 44 مرة داخل منطقة جزاء الخصم.

وخسر الجزيري الاستحواذ على الكرة 16 مرة.

نهاية، سنرى قرار يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بأين سيوظف شريف سواء كجناح أيسر أو مهاجم صريح، لكن بالتأكيد سيعطي للبلجيكي أكثر من حل لاستخدامه.