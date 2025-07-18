الخامس من الغريم.. أرسنال يعلن تعاقده مع مادويكي

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

نوني مادويكي - أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع نوني مادويكي جناح تشيلسي.

ووفقا لما أعلنه النادي اللندني فقد وقع اللاعب عقدا طويل الأمد دون الكشف عن مدته.

وكان عقد مادويكي مع تشيلسي ينتهي في صيف 2030.

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مادويكي هو خامس لاعب يضمه أرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا من الغريم اللندني تشيلسي.

ويأتي الجناح بعد كاي هافيرتز وجورجينيو ورحيم سترلينج وكيبا أريزابالاجا.

وتشير التقارير إلى أن قيمة صفقة أرسنال لضم مادويكي سترتفع إلى 60 مليون يورو، مع الأخذ في الاعتبار المكافآت المرتبطة بالأداء.

وسيكون جناح آيندهوفن السابق رابع صفقة يبرمها أرسنال هذا الصيف.

بعد حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا، ولاعب خط وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي، ولاعب خط وسط برينتفورد كريستيان نورجارد.

خلال موسمين ونصف مع تشيلسي، سجل مادويكي 20 هدفًا وصنع 9 في 92 مباراة.

كما انضم البالغ من العمر 23 عاما مؤخرا لمنتخب إنجلترا ولعب معه 7 مباريات.

مادويكي نشأ في كريستال بالاس ومنه انتقل إلى توتنام، ثم اتجه إلى هولندا لينضم إلى أيندهوفن في 2018، وتم تصعيده للفريق الأول.

ولعب مادويكي 80 مباراة مع أيندهوفن، قبل انتقاله إلى تشيلسي في يناير 2023.

نوني مادويكي أرسنال تشيلسي الدوري الإنجليزي
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