لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستعد لضم ظهير برايتون

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح و إستوبنيان - برايتون ضد ليفربول

يرغب ميلان في ضم بيرفيس إستوبينيان ظهير برايتون الإنجليزي بمقابل لا يزيد عن 20 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن ميلان يحاول تدعيم مركز الظهيرين الأيمن والأيسر.

ويسعى ميلان لضم مارك بيوبيل من ألميريا الإسباني، ويحاول ضم جويلا دوي من ستراسبورج.

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ويجذب الظهير الإكوادوري أعين ميلان إذ سيقدم عرضا أوليا بقيمة 12 مليون يورو لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وتعاقد برايتون مع ماكسيم دي كيوبير من كلوب بروج البلجيكي ما قد يفتح الباب لرحيل الإكوادوري حال وصول العرض المناسب.

Pervis Estupinan has already given Manchester United the green light amid transfer links - Manchester Evening News

ولا يرغب ميلان في ضم اللاعب بمقابل مادي أكبر من 20 مليون يورو للاعب الذي سيعوض رحيل ثيو هيرنانديز للهلال السعودي.

إستوبنيان صاحب الـ 27 عاما ينتهي تعاقده مع برايتون في 2027.

وخاض بقميص برايتون في 3 مواسم 104 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 14.

Brighton's Pervis Estupinan to miss start of next season, Copa America after ankle surgery - The Athletic

وارتدى بيرفس قمصان فرق ليجا دي كيتو الإكوادوري وأودينيزي الإيطالي وواتفورد الإنجليزي وألميريا وأوساسونا وفياريال الإسباني.

وانتقل في 2022 لبرايتون مقابل 17 مليون يورو عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع الغواصات الصفراء.

وأعلن ميلان حتى الآن ضم صامويلي ريتشي ولوكا مودريتش وماركو تيراشيانو في صيف 2025.

ميلان برايتون محمد صلاح و إستوبنيان - برايتون ضد ليفربول
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