لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستعد لضم ظهير برايتون

يرغب ميلان في ضم بيرفيس إستوبينيان ظهير برايتون الإنجليزي بمقابل لا يزيد عن 20 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن ميلان يحاول تدعيم مركز الظهيرين الأيمن والأيسر.

ويسعى ميلان لضم مارك بيوبيل من ألميريا الإسباني، ويحاول ضم جويلا دوي من ستراسبورج.

ويجذب الظهير الإكوادوري أعين ميلان إذ سيقدم عرضا أوليا بقيمة 12 مليون يورو لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وتعاقد برايتون مع ماكسيم دي كيوبير من كلوب بروج البلجيكي ما قد يفتح الباب لرحيل الإكوادوري حال وصول العرض المناسب.

ولا يرغب ميلان في ضم اللاعب بمقابل مادي أكبر من 20 مليون يورو للاعب الذي سيعوض رحيل ثيو هيرنانديز للهلال السعودي.

إستوبنيان صاحب الـ 27 عاما ينتهي تعاقده مع برايتون في 2027.

وخاض بقميص برايتون في 3 مواسم 104 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 14.

وارتدى بيرفس قمصان فرق ليجا دي كيتو الإكوادوري وأودينيزي الإيطالي وواتفورد الإنجليزي وألميريا وأوساسونا وفياريال الإسباني.

وانتقل في 2022 لبرايتون مقابل 17 مليون يورو عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع الغواصات الصفراء.

وأعلن ميلان حتى الآن ضم صامويلي ريتشي ولوكا مودريتش وماركو تيراشيانو في صيف 2025.