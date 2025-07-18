"ابن النادي".. الإسماعيلي يعلن تجديد عقد عبد الله جمال

أعلن نادي الإسماعيلي تجديد عقد عبد الله جمال حارس مرمى الفريق.

ووصف الإسماعيلي حارسه على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بـ "ابن النادي".

ويمتد العقد الجديد للحارس البالغ من العمر 22 عاما حتى 2030.

ولم يلعب جمال في أي فريق سوى الإسماعيلي خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

وشارك جمال مع الدراويش في الموسم الماضي في مباراتين واستقبل هدفا وخرج في لقاء بدون التسجيل في مرماه.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق تجديد عقد حارس مرماه أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم واحد.

ويلعب أحمد عادل عبد المنعم في صفوف الإسماعيلي منذ صيف 2021 قادما من الجونة.

وخاض أحمد عادل صاحب الـ38 عاما 56 مباراة بقميص الدراويش واستقبلت شباكه 61 هدفا وحافظ عليها خلال 15 مباراة.

وسبق لأحمد عادل عبد المنعم اللعب في صفوف أندية الأهلي ومصر المقاصة والجونة.