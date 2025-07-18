منافس مصطفى محمد.. نانت يعلن ضم يوسف العربي

أعلن نادي نانت الفرنسي رسميا ضم المغربي يوسف العربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من نادي أبويل نيقوسيا القبرصي.

يوسف العربي النادي : نانت نانت

مصطفى محمد سينافس مصطفى محمد في خط هجوم نانت.

وقد يفتح انضمام العربي لرحيل مصطفى محمد أو ماتياس ألباين مهاجمي الفريق الفرنسي.

وسيرتدي العربي القميص رقم 19 مع فريق نانت.

العربي البالغ من العمر 38 عاما لعب لنادي ستاد ماليرب كان عام 2009، وقدم موسما ناجحا في الدوري الفرنسي بتسجيل 17 هدفا، لينتقل بعدها إلى الهلال السعودي.

وبعد موسم واحد في السعودية، عاد أوروبا من بوابة نادي غرناطة الإسباني.

وقضى العربي 4 سنوات في الدوري الإسباني ليعود مجددا عام 2016 إلى الخليج من بوابة الدحيل القطري، ليقضي هناك 3 مواسم، سجل خلالهم 95 هدفًا في 83 مباراة.

وفي صيف عام 2019، عاد إلى أوروبا عن طريق أولمبياكوس اليوناني، خاض معهم 225 مباراة مسجلاً 95 هدفاً.

وانتقل الموسم الماضي إلى أبويل نيقوسيا ليخوض معهم موسم 2024/2025 قبل الانضمام إلى نانت هذا الصيف.

ولعب العربي 45 مباراة بقميص أبويل، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، وتوج معهم بلقب كأس السوبر القبرصي برفقة أبويل.

وبعد 14 عاما قضاهم خارج فرنسا قرر العربي العودة إلى فرنسا من بوابة نانت.

إجمالي سجل العربي 322 هدفا في 610 مباراة خلال مسيرته.

وتعليقا على عودته إلى نانت الفرنسي، قال: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الدوري الفرنسي، إنه تحدٍّ حقيقي، واللعب في نادي عريق مثل نانت يُضفي المزيد من الإثارة، الجميع يعرف نادي نانت وسجله الحافل، منذ أول لقاء لي مع المدرب، والمحادثات الأولى، كنت أرغب في الانضمام، أعرف ما يُمكنني تقديمه للفريق، خاصةً بفضل خبرتي."

وخاض العربي 46 مباراة دولية مع المنتخب المغربي سجل خلالهم 16 هدفا.