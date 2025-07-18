دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك

طلب الإيطالي سيميوني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل.

وارتبط إيزاك خلال الأيام الماضية بالانتقال لصفوف ليفربول.

وبحسب الصحفي جانليوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي إيطاليا، فإن إنزاجي مدرب الهلال طلب التعاقد مع إيزاك مهاجم نيوكاسل.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي يحاول إقناع المهاجم السويدي خاصة أن الناديين مملوكان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة في التعاقد مع إيزاك في ظل رغبة نيوكسال في الاحتفاظ بخدمات اللاعب إضافة إلى رغبة ليفربول في التعاقد معه.

واتجه الهلال للتفاوض مع إيزاك بعدما فشلت محاولاته في إقناع النيجيري فيكتور أوسيمين في الانتقال لصفوفه.

وينتهي عقد المهاجم السويدي صيف 2028 مع نيوكاسل.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة، وتمكن من تسجيل 27 هدف، وصناعة 6 أهداف.