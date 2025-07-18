سبورت: خلاف بين ألونسو وإدارة ريال مدريد

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

نشب خلاف بين تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد مع إدارة الفريق الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز.

وذكرت صحيفة سبورت أن الخلاف نشب بسبب رغبة ألونسو في جلب صفقات أخرى لدعم صفوف الفريق.

ألونسو طالب بضم لاعب وسط جديد، وجاء على أولولية طلباته ضم رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.

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ولكن سبورت أشارت إلى أن ألونسو منفتح على جلب لاعبين أقل جودة، واقترح 3 أسماء لضم أحدهم نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، وأنجيلو ستيلر (شتوتجارت)، وكيس سميت (إيه زد ألكمار)، ولكن مسؤولو ريال مدريد رفضوا، بحسب الصحيفة.

وذكرت سبورت أن إدارة ريال مدريد ترى أنها دفعت مبلغ كاف 182 مليون يورو لإعادة بناء الفريق بضم دين هاوسن، وترنت ألكسندر أرنولد، وفرانكو ماستانتونو، وألفارو كاريراس

كما دفعت إدارة ريال مدريد مبلغ 11 مليون مكافأة نهاية الخدمة لكارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق للفريق.

وأضاف الصحيفة أن إدارة الملكي دفعت 10 ملايين يورو لباير ليفركوزن من أجل التعاقد مع ألونسو خلفا لأنشيلوتي، وبالتالي يتخطى إجمالي ما دفعته إدارة ريال مدريد 200 مليون يورو لإعادة بناء الفريق، وهو ما تراه كافيا.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد لديه الرغبة في الانتظار للصيف المقبل من أجل الفوز بخدمات إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول مجانا بعد نهاية عقده.

وخسر ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في أول بطولة للفريبق الملكي تحت قيادة تشافي ألونسو.

ريال مدريد تشابي ألونسو
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