نبيه: 3 إيجابيات لودية الكويت.. وباب المنتخب مازال مفتوحا قبل إعلان قائمة المونديال

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 16:47

كتب : محمد جمال

أسامة نبيه - مران منتخب مصر للشباب

عدّد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة مكاسب ودية الفريق أمام الكويت.

وحقق منتخب الشباب الفوز على منتخب الكويت الأولمبي، يوم الخميس، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الهدف في مقر المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب تحت 20 سنة لخوض كأس العالم للشباب في تشيلي.

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وقال أسامة نبيه: "تجربة الكويت شهدت العديد من المكاسب منها اللعب تحت ضغط، والاطمئنان على العناصر الأساسية، وتنفيذ بعض الجمل الخططية التي يتدرب عليها اللاعبون خلال المعسكر الجاري".

وتابع نبيه "الأمور تسير نحو الأفضل خلال رحلة بناء جيل قوي يكون على قدر طموحات المصريين فى المونديال القادم".

وأضاف مدرب منتخب الشباب "يوجد بعض الأخطاء والسلبيات وهذا أمر طبيعي فى كرة القدم، وكل أفراد الجهازالفني يعملون على تصحيحها".

وشدد نبيه: "باب المنتخب لا يزال مفتوحا أمام المجتهدين والمتميزين لضمهم إلى قائمة المونديال."

وأتم "أتابع اللاعبين الدوليين المقرر استدعائهم فى المعسكر المقبل تمهيدا لضم عدد منهم إلى القوام الأساسي للمنتخب الذى سيكون مزيج من المحليين والمحترفين".

وخاض منتخب الشباب تدريبا صباح الجمعة، استعدادا لخوض الودية الثانية أمام الكويت يوم الأحد المقبل.

ويلعب منتخب مصر كأس العالم للشباب المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر القادمين، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب تشيلي البلد المنظم، ونيوزيلندا، واليابان.

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