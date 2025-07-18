مورينيو: سأعود للتدريب في البرتغال وأنا بقمة عطائي

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو مدرب فنربشخة

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربشخة التركي، نيته العودة للتدريب في البرتغال، سواء مع المنتخب أو أحد الأندية الكبرى هناك.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة "سبورت تي في" عقب مواجهة فريقه الودية أمام بورتيمونينسي البرتغالي: "سأعود بالتأكيد إلى البرتغال، لم يحدث بعد ولكنه سيحدث، ليس لأنني أشعر بقرب النهاية، ولكن أريد أن أعودة إلى البرتغال وأنا في قمة عطائي بصحة جيدة وفي كامل لياقتي البدنية والذهنية".

وشارك حمزة علاء في مباراة فنربشخة وبورتيمونينسي الذي ينشط في الدرجة الثانية البرتغالية.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
فنربخشة يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة لـ مورينيو عن دوران للعب تحت قيادة مورينيو.. تقرير: فنربخشة يتفق مع سان جيرمان لضم أسينسيو مورينيو يخطط لخطف نجم جديد من النصر السعودي

ولم يدرب مورينيو صاحب الـ61 عاما في البرتغال منذ مغادرته بورتو عام 2004 بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا وقتها مع عملاق البرتغال.

وقاد مورينيو خلال مسيرته أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيين، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين، وريال مدريد الإسباني، والآن فنربخشة التركي.

وحصد مورينيو خلال رحلة تدريبه على بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين مع إنتر وبورتو، والدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي، بالإضافة إلى الثلاثية التاريخية مع إنتر الإيطالي.

كما حقق مورينيو بطولات أخرى، الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين لقب واحد لكل بطولة مع ريال مدريد، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ودوري المؤتمر مع روما.

ويمتد تعاقد مورينيو مع فنربشخة حتى 30 يونيو 2026.

وفاز مورينيو بجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم 4 مرات، 2003 مع بورتو، و2004 مع تشيلسي، و2009 مع إنتر، و2011 مع ريال مدريد.

ويقود البرتغال المدرب البلجيكي روبرتو مارتينيز، والذي يمتد تعاقده إلى ما بعد كأس العالم المقررة يونيو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فنربخشة البرتغال جوزيه مورينيو
نرشح لكم
رومانو: لوكمان اتفق مع إنتر.. ولكن الخامس من الغريم.. أرسنال يعلن تعاقده مع مادويكي لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستعد لضم ظهير برايتون منافس مصطفى محمد.. نانت يعلن ضم يوسف العربي موندو ديبورتيفو: على خطى جافي وأراوخو.. فيفا ينقذ برشلونة من أزمة تير شتيجن عمره 35 عاما.. ميلان يعزز حراسة مرماه بالمخضرم تيراتشيانو بعد إفلاسه وهبوطه.. اتحاد ناديان يعيد بريشيا للحياة رينارد: حكيمي يستحق الكرة الذهبية
أخر الأخبار
الزمالك ينتصر على رع وديا بهدف ناصر ماهر ومشاركة الرباعي الجديد 17 دقيقة | الدوري المصري
أحمد شريف.. عاد من الموت ليحقق حلمه ويتفوق على ثنائي الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: لوكمان اتفق مع إنتر.. ولكن 50 دقيقة | ميركاتو
الخامس من الغريم.. أرسنال يعلن تعاقده مع مادويكي 59 دقيقة | ميركاتو
لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستعد لضم ظهير برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إبراهيم عادل يجتاز الكشف الطبي مع الجزيرة الإماراتي ساعة | الدوري المصري
وسيط كولومبوس يوضح لـ في الجول حقيقة موافقة الأهلي على عرض الإعارة ساعة | الدوري المصري
"ابن النادي".. الإسماعيلي يعلن تجديد عقد عبد الله جمال 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509500/مورينيو-سأعود-للتدريب-في-البرتغال-وأنا-بقمة-عطائي