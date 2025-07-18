مورينيو: سأعود للتدريب في البرتغال وأنا بقمة عطائي

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربشخة التركي، نيته العودة للتدريب في البرتغال، سواء مع المنتخب أو أحد الأندية الكبرى هناك.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة "سبورت تي في" عقب مواجهة فريقه الودية أمام بورتيمونينسي البرتغالي: "سأعود بالتأكيد إلى البرتغال، لم يحدث بعد ولكنه سيحدث، ليس لأنني أشعر بقرب النهاية، ولكن أريد أن أعودة إلى البرتغال وأنا في قمة عطائي بصحة جيدة وفي كامل لياقتي البدنية والذهنية".

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ولم يدرب مورينيو صاحب الـ61 عاما في البرتغال منذ مغادرته بورتو عام 2004 بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا وقتها مع عملاق البرتغال.

وقاد مورينيو خلال مسيرته أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيين، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين، وريال مدريد الإسباني، والآن فنربخشة التركي.

وحصد مورينيو خلال رحلة تدريبه على بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين مع إنتر وبورتو، والدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي، بالإضافة إلى الثلاثية التاريخية مع إنتر الإيطالي.

كما حقق مورينيو بطولات أخرى، الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين لقب واحد لكل بطولة مع ريال مدريد، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ودوري المؤتمر مع روما.

ويمتد تعاقد مورينيو مع فنربشخة حتى 30 يونيو 2026.

وفاز مورينيو بجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم 4 مرات، 2003 مع بورتو، و2004 مع تشيلسي، و2009 مع إنتر، و2011 مع ريال مدريد.

ويقود البرتغال المدرب البلجيكي روبرتو مارتينيز، والذي يمتد تعاقده إلى ما بعد كأس العالم المقررة يونيو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.