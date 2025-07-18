عمره 35 عاما.. ميلان يعزز حراسة مرماه بالمخضرم تيراتشيانو

عزز نادي ميلان الإيطالي مركز حراسة المرمى، بالتعاقد مع المخضرم بييترو تيراتشيانو خلال هذ الصيف.

وانضم بييترو تيراتشيانو إلى ميلان قادما من صفوف فيورنتنيا.

واعلن ميلان اليوم الجمعة ضم تيراتشيانو إلى صفوفه حتى 30 يونيو 2026 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، قادما من فيورنتينا.

وقال ميلان في بيان رسمي: "يسر نادي ميلان أن يُعلن عن انضمام بيترو تيراتشيانو إلى صفوف الفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لموسم آخر".

ولعب تيراتشيانو، البالغ من العمر 35 عاما، في صفوف فيورنتينا منذ عام 2018.

وخاض تيراتشيانو مع الفريق 185 مباراة في كل البطولات، وحافظ على نظافة شباكه في 43 مواجهة.

وتعاقد ميلان مع تيراتشيانو بعدما أعلن رحيل الحارس ماركو سبورتيلو عن صفوف الفريق وانتقاله لنادي أتالانتا.