بعد إفلاسه وهبوطه.. اتحاد ناديان يعيد بريشيا للحياة

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

نادي يونيون بريشيا

استحوذ رجل الأعمال الإيطالي جوزيبي باسيني على نادي بريشيا من أجل إعادة إحيائه مرة أخرى.

وأعاد باسيني إطلاق نادي بريشيا ولكن تحت مسمى "يونيون بريشيا" بعد دمجه مع نادي فيرالبيسالو الناشط في الدرجة الثالثة.

وواجه بريشيا خطر الإفلاس بعدما فشل مالكه ماسيمو تشيلينو في سداد ديون قدرها 3.4 ملايين يورو، ليهبط إلى الدرجة الثالثة.

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وذكرت تقارير صحيفة إيطالية، أن يونيون بريشيا هو امتداد لكيان نادي بريشيا من خلال نادي فيرالبيسالو.

وصرح باسيني ملك يونيون بريشيا بأنه يرغب في إعادة النادي لدوري الدرجة الثانية الإيطالي خلال 3 سنوات.

وأكمل باسيني " بدأ كل شيء بفنجان قهوة في مطبخ رئيسة البلدية لورا كاستيليتي، اخترنا اسم يونيون بريشيا، أولاً وقبل كل شيء لتجنب الوقوع في مسائل قانونية بحتة تتعلق بالعلامات التجارية القديمة، ولكن أيضًا لأن اسم يونيون يعني أنه ليس نادي باسيني، بل أن بريشيا ملك لشعب بريشيا".

ووجه ملك بريشيا رسالة إلى مشجعي ناديه القديم فيرالبيسالو: "آمل أن يعيد هؤلاء المشجعون الذي يتراوح عددهم بين 100 إلى 120 مشجعا اكتشاف كرة القدم في أحضان بريشيا".

وأتم "نهدف إلى إعادة بريشيا إلى مكانته التي يستحقها، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي خلال السنوات الثلاث المقبلة."

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وتأسس نادي بريشيا قبل 114 عاما، ولكن فشل مالكه في سدد ضرائب متأخرة، لتقرر محكمة الاتحاد الإيطالي فرض عقوبة خصم 4 نقاط من رصيد بريشيا.

وأدت هذه العقوبة إلى تراجع بريشيا من المركز الـ15 في الدرجة الثانية الإيطالية، إلى المركز الـ18 ليهبط إلى الدرجة الثالثة.

وشارك بريشيا في الدرجة الأولى الإيطالية لمدة 23 موسما، آخرها عام 2020.

وحقق بريشيا أفضل مركز له في موسم 2001 حين حل في المركز الثامن.

ولعب لبريشيا عبر التاريخ رموز إيطالية كبيرة أبرزهم روبرتو باجو، وأليساندرو ألتوبيلي، وأندريا بيرلو، ولوكا توني، والإسباني بيب جوارديولا.

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