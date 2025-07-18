خبر في الجول - الزمالك ينتظر مصير صبحي لحسم صفقة حارس الجونة

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 15:51

كتب : FilGoal

محمد علاء - حارس الجونة

ينتظر نادي الزمالك حسم مصير محمد صبحي حارس مرمى الفريق قبل التقدم بعرض رسمي لضم محمد علاء حارس الجونة.

وذكر في وقت سابق أن محمد علاء مرشح بقوة للانضمام للزمالك حال رحيل محمد صبحي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك ينتظر حسم مصير محمد صبحي قبل التقدم بعرض رسمي للجونة لضم محمد علاء.

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ويرغب الزمالك في ضمك حارس الجونة مقابل مبلغ مالي بجانب ضم أحد الثنائي إيشو أو حازم أسامة.

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 25 عاما مع الجونة لمدة 3 مواسم.

وتعاقد الجونة مع محمد علاء في صيف 2024 قادما من القناة في صفقة انتقال حر.

محمد علاء لعب 25 مباراة مع الجونة واستقبلت شباكه 24 هدفا، وحافظ عليها خلال 11 مباراة.

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وتعاقد الزمالك مع أربعة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اقترب من ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي مقابل انتقال مصطفى شلبي، وسيد عبد الله لاعبي الفريق إلى البنك الأهلي، بجانب الاقتراب من ضم أدم كايد الجناح الفلسطيني بعد التوصل لاتفاق نهائي معه ومع ناديه بانتظار اجتيازه للكشف الطبي وإعلان الصفقة.

وأنهى الزمالك تعاقده مع كل من جيفرسون كوستا المدافع الأنجولي تحت السن، وسيدي ندايي المهاجم السنغالي تحت السن، وأحمد رفاعي المدافع الشاب.

كما انتهى تعاقد حمزة المثلوثي المدافع التونسي مع الفريق، واتفق الطرفان على عدم تجديده، بجانب اعتزال محمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" كرة القدم.

محمد علاء - حارس الجونة الزمالك محمد صبحي
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