رينارد: حكيمي يستحق الكرة الذهبية

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 15:20

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

اختار هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي 2024 - 2025.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وأوضح رينارد في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: "أشرف حكيمي هو أفضل لاعب في العالم حاليا".

وأكمل رينارد "حكيمي كان استثنائيا وحاسما ويستحق الفوز بالكرة الذهبية".

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة ريال مدريد.. حكيمي: مبابي صديقي ولكن حكيمي: حققنا هدفنا وصنعنا التاريخ العربي الثالث.. أشرف حكيمي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتردد اسمي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، ولامين يامال نجم برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي ضمن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وتألق حكيمي صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الماضي بالمشاركة في 55 مباراة، بواقع 25 مباراة في الدوري سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 8.

كما لعب 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه للنهائي والتتويج باللقب الأول في التاريخ بتسجيله 4 أهداف وصناعة 5.

كما لعب حكيمي 7 مباريات في كأس العالم للأندية سجل هدفين وصنع مثلهما، ولعب 5 مباريات في كأس فرنسا سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج حكيمي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بألقاب الدوري والكأس والسوبر الفرنسيين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، فيما خسر نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر باريس سان جيرمان نهائيا السوبر الأوروبي أمام توتنام، ونهائي كأس إنتر كونتيننتال نهاية العام.

كما يترقب حكيمي المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ديسمبر المقبل، والمقررة في المغرب.

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر الإيطالي.

ولعب حكيمي خلال مسيرته لأندية ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وإنتر، وباريس سان جيرمان.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
رومانو: لوكمان اتفق مع إنتر.. ولكن الخامس من الغريم.. أرسنال يعلن تعاقده مع مادويكي لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستعد لضم ظهير برايتون منافس مصطفى محمد.. نانت يعلن ضم يوسف العربي مورينيو: سأعود للتدريب في البرتغال وأنا بقمة عطائي موندو ديبورتيفو: على خطى جافي وأراوخو.. فيفا ينقذ برشلونة من أزمة تير شتيجن عمره 35 عاما.. ميلان يعزز حراسة مرماه بالمخضرم تيراتشيانو بعد إفلاسه وهبوطه.. اتحاد ناديان يعيد بريشيا للحياة
أخر الأخبار
الزمالك ينتصر على رع وديا بهدف ناصر ماهر ومشاركة الرباعي الجديد 17 دقيقة | الدوري المصري
أحمد شريف.. عاد من الموت ليحقق حلمه ويتفوق على ثنائي الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: لوكمان اتفق مع إنتر.. ولكن 49 دقيقة | ميركاتو
الخامس من الغريم.. أرسنال يعلن تعاقده مع مادويكي 59 دقيقة | ميركاتو
لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستعد لضم ظهير برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إبراهيم عادل يجتاز الكشف الطبي مع الجزيرة الإماراتي ساعة | الدوري المصري
وسيط كولومبوس يوضح لـ في الجول حقيقة موافقة الأهلي على عرض الإعارة ساعة | الدوري المصري
"ابن النادي".. الإسماعيلي يعلن تجديد عقد عبد الله جمال 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509494/رينارد-حكيمي-يستحق-الكرة-الذهبية