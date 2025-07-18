رينارد: حكيمي يستحق الكرة الذهبية

اختار هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي 2024 - 2025.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأوضح رينارد في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: "أشرف حكيمي هو أفضل لاعب في العالم حاليا".

وأكمل رينارد "حكيمي كان استثنائيا وحاسما ويستحق الفوز بالكرة الذهبية".

ويتردد اسمي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، ولامين يامال نجم برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي ضمن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وتألق حكيمي صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الماضي بالمشاركة في 55 مباراة، بواقع 25 مباراة في الدوري سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 8.

كما لعب 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه للنهائي والتتويج باللقب الأول في التاريخ بتسجيله 4 أهداف وصناعة 5.

كما لعب حكيمي 7 مباريات في كأس العالم للأندية سجل هدفين وصنع مثلهما، ولعب 5 مباريات في كأس فرنسا سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج حكيمي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بألقاب الدوري والكأس والسوبر الفرنسيين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، فيما خسر نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر باريس سان جيرمان نهائيا السوبر الأوروبي أمام توتنام، ونهائي كأس إنتر كونتيننتال نهاية العام.

كما يترقب حكيمي المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ديسمبر المقبل، والمقررة في المغرب.

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر الإيطالي.

ولعب حكيمي خلال مسيرته لأندية ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وإنتر، وباريس سان جيرمان.