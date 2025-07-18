تقارير: النصر يتمم ثاني صفقاته الصيفية

تمكن نادي النصر السعودي من إتمام الاتفاق مع نادي فينورد الهولندي لضم مدافعه ديفيد هانكو.

ديفيد هانكو النادي : فيينورد النصر

وذكرت صحيفة اليوم السعودية أن النصر حسم صفقة التعاقد مع المدافع السلوفاكي.

موقع فوت ميركاتو أشار إلى أن النصر يتابع هانكو منذ عدة أسابيع.

وأوضح الموقع أن الناديان توصلا إلى الاتفاق على شروط التعاقد.

وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو، بواقع 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.

ويمتد تعاقد هانكو البالغ من العمر 27 عاما مع نادي النصر لمدة 3 سنوات.

وسيكون تعاقد هانكو مع النصر هو الصفقة الثانية للفريق السعودي بعد نادر الشراري الذي انضم للفريق لمدة 3 مواسم قادما من الشباب.

ويقام معسكر النصر في النمسا بدءًا من الأحد المقبل، ولمدة 14 يومًا، تليه مرحلةٌ ثانيةٌ في البرتغال، ثم العودة إلى الرياض، 11 أغسطس.

وطلب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر، رحيل عدة لاعبين أبرزهم فهد الزبيدي، فهد الطالب، منصور الشمري وآسر هوساوي مع احتمال إضافة لاعبين آخرين بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي يبدأ الأحد المقبل.

كما طلب جيسوس الاستغناء عن 4 محترفين أجانب وهم الإسباني إيمريك لابورت، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي أوتافيو.

وبحسب التقارير السعودية فإن جيسوس قرر استمرار الثنائي السنغالي ساديو ماني، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان، إلى جانب كرستيانو رونالدو.

وكانت تقاريرُ صحافيةٌ برازيليةٌ، كشفت عن أن النصر مهتمٌّ بالتعاقد مع آيرتون لوكاس الظهير الأيسر لفلامنجو البرازيلي بناءً على طلب من جورجي جيسوس.