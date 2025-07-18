أمام أعين مورينيو.. حمزة علاء يشارك في خسارة بورتيمونينسي أمام فنربخشة وديا

خاض حمزة علاء حارس مرمى بورتيمونينسي البرتغالي، أول مبارياته الودية مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

حمزة علاء النادي : بورتيمونينسي بورتيمونينسي

وخاض حمزة علاء المباراة أساسيا أمام فنربخشة التركي الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو.

وانتهت المباراة بفوز فنربخشة بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل هدفي فنربشخة اللاعب سيباستيان شيمانسكي في الدقيقتين 20 من تسديدة قوية، و62 بعد انفراده بحمزة علاء داخل منطقة الجزاء.

وسجل هدف بورتيمونينسي الوحيد اللاعب تامبل مونتيرو في الدقيقة 90 من رأسية رائعة.

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وشهدت المباراة اشتباكا بين اللاعبين خلال أحداث المباراة

Takımın aynı anda bütünleşmesi 💛💙 Ulan harbiden çok özlemişiz bee neyse sıradaki küfürümüz size gelsin oçları#fbvpsc Portimonense - Fenerbahçepic.twitter.com/DwcwJSd88a — Buket 💐 (@mermaid_bkt) July 17, 2025

كما حرص لاعبو بورتيمونينسي والجهاز الفني للفريق، على التقاط الصور التذكارية مع جوزيه مورينيو عقب نهاية المباراة

maçtan sonra Portimonense takımı Jose Mourinho ile fotoğraf çektirdi.. pic.twitter.com/18PYAUsye8 — barkın (@barknedit) July 17, 2025

ويلعب بورتيمونينسي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وانضم حمزة علاء إلى بورتيمونينسي مطلع يوليو الجاري في صفقة انتقال حر.

حمزة علاء انتقل إلى بورتيمونينسي بتعاقد لمدة موسمين حتى صيف 2027.

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي بنهاية الدوري الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.

وكان حمزة من عناصر منتخبي الشباب والأولمبي الأساسية.