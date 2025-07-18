صافي أرباح 24 مليون يورو.. ريال مدريد يكشف تفاصيل ميزانيته لـ 2024-2025

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 14:30

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا - ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد تفاصيل ميزانيته في ختام السنة المالية 2024-2025.

وأعلن ريال مدريد عن تحقيقه لأرباح صافية قدرت بـ24 مليون يورو في ختام السنة المالية 2024-2025.

وكشف النادي الملكي أنه حقق إيرادات مالية للموسم دون انتقالاتِ اللاعبين بلغت مليار و185 مليون يورو.

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وزادت أرباح ريال مدريد بنسبة 10% عن العام السابق، الذي شهد تجاوز النادي لحاجزِ المليار يورو من الإيرادات.

وجنى ريال مدريد 82.5 مليون يورو نظير المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.

وودع ريال مدريد كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من باريس سان جيرمان 4-0 بنصف النهائي.

ريال مدريد
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