تقارير: اتفاق بايرن ميونيخ مع لويس دياز تم.. وخطوة واحدة لإتمام الصفقة

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن توصل بايرن ميونيخ لاتفاق مع الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي، للانضمام للفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

البافاري أتم اتفاقه مع دياز للانضمام 4 سنوات حتى 2026، براتب 14 مليون يورو سنويا.

وأوضحت صحيفة بيلد أنه يتبقى إتمام الاتفاق بين بايرن ميونيخ وليفربول.

من جانبها، أوضح موقع فوت ميركاتو، أن لويس دياز أبلغ إدارة ليفربول برغبته في الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

وأرسل بايرن العرض الثاني لليفربول من أجل الموافقة على ضم لويس دياز مقابل 67.5 مليون يورو.

ورفض ليفربول العرض الأول المقدم من بايرن ميونيخ بقيمة 52 مليون يورو.

وتوقفت المفاوضات منذ الحادث المأساوي بوفاة ديوجو جوتا، حيث لم يُجر بايرن أي مفاوضات مع ليفربول بشأن الصفقة احترامًا وتقديرًا للموقف.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

وارتبط اسم دياز مؤخرا بالانتقال للنصر السعودي أو بايرن ميونيخ وكذلك برشلونة.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.