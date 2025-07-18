برئاسة الخطيب وحضور الصفقات الجديدة.. وصول بعثة الأهلي إلى تونس

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - بعثة الأهلي في تونس

وصلت بعثة فريق النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس.

ويخوض الأهلي معسكرا إعداديا في تونس تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

ونشر موقع الأهلي الرسمي صور وصول بعثة الفريق إلى تونس بتواجد محمود الخطيب رئيس النادي وخوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

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كما ظهر الثلاثي الجديد: محمد شريف وياسين مرعي ومحمد شكري ضمن بعثة الأهلي في تونس.

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ويخوض الأهلي معسكر الإعداد في تونس خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس.

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وأوضح يوسف سبب الاستبعاد نظرا لعدم إجراء اللاعب القياسات البدنية والإشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة.

فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

الأهلي محمود الخطيب
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