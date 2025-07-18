حكمان مصريان في أمم إفريقيا للمحليين

أعلن اتحاد الكرة عن تعيين حكمين مصريين ضمن حكام مباريات أمم إفريقيا للمحليين.

وتستضيف 3 دول كينيا وأوغندا وتنزانيا بطولة الأمم الإفريقية للمحليين المقررة أغسطس المقبل.

وكشف اتحاد الكرة عن اختيار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للحكمين محمود ناجي كحكم ساحة، ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو خلال البطولة.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي أعلنت في مايو الماضي القائمة المبدئية لحكام أمم إفريقيا للمحليين وتواجد فيها الثنائي المصري.

وشارك محمود ناجي في معسكر إعداد الحكام للبطولة خلال الفترة من 21 حتى 25 يونيو المقبل.

وأدار ناجي 16 مباراة هذا الموسم محليا وقاريا.

وأشهر خلالها 60 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار ناجي نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب 2023 والتي توج بها منتخب السنغال على حساب جامبيا.

وجاءت مجموعات أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولى: كينيا – المغرب – أنجولا – الكونغو الديمقراطية – زامبيا.

المجموعة الثانية: تنزانيا – مدغشقر – موريتانيا – بوركينا فاسو – إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا – النيجر – غينيا – الجزائر - جنوب إفريقيا.

المجموعة الرابعة: السنغال – الكونغو – السودان – نيجيريا.