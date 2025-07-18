أهلي جدة يرفض عرضا فرنسيا للتعاقد مع ماكسيمان

دي مارزيو: إنزاجي يطالب الهلال بالتعاقد مع إيزاك

تقرير: تم الاتفاق.. بونو يجدد عقده مع الهلال

توك سبورت: عرض خرافي من الدوري السعودي لضم فينيسيوس.. والنادي ليس الهلال

الرياضية: لا علاقة بين السوبر السعودي ومتحف رونالدو في هونج كونج