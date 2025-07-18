مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: استقرار حالة أبو النجا ونقله من الرعاية المركزة

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 11:34

كتب : عمرو نبيل

محمد أبو النجا بونجا - وادي دجلة

كشف مصدر من وادي دجلة آخر تطورات إصابة محمد أبو النجا حارس مرمى الفريق بعدما تم نقله للمستشفى.

محمد أبو النجا

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

وقال مصدر من وادي دجلة FilGoal.com "محمد أبو النجا حارس مرمى الفريق أصبح في حالة مستقرة وتم نقله من الرعاية المركزة إلى غرفة عادية".

وكان أبو النجا قد تعرض للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي والكبد وأصيب بمرض الصفراء ونُقل للمستشفى في الإسماعيلية بعد نهاية دوري المحترفين.

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وقرر وادي دجلة منذ أسبوع نقله لمستشفى في السادس من أكتوبر وتم حجزه بغرفة الرعاية المركزة.

وساهم الحارس المُلقب بـ "بونجا" في تأهل وادي دجلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم.

وتألق بونجا في قيادة الغزلان للعودة للممتاز حيث شارك في 29 مباراة وخرج في 21 منها بشباك نظيفة.

وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات متتالية، واستقبل فقط 8 مباريات في الموسم المنقضي.

وسبق أن ساهم بونجا في عودة بتروجت إلى الدوري المصري في الموسم الماضي من دوري المحترفين أيضا.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل للحارس وعودته سالما.

وادي دجلة محمد أبو النجا
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