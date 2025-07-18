الإسماعيلي يصدر بيانا بعد معاقبته مجددا بإيقاف القيد 3 فترات

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانا بعد معاقبته مجددا بإيقاف القيد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد 3 فترات بسبب مستحقات اللاعب محمد لامين كونيه.

وقال الإسماعيلي في بيانه:

"بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط الصادر يوم 17 يوليو 2025 بمنع النادي الإسماعيلي من تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات ورد إلى النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بغرض فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في قضية اللاعب محمد لامين كونيه، وذلك حتى تمام السداد وبحد أقصى 3 فترات قيد علماً بأن القضية لازالت منظورة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ولم يصدر فيها قرار نهائي وقد تم مخاطبة فيفا والمحكمة الرياضية بكافة المستندات الدالة على ذلك لتوضيح الأمر وتدارك هذا الخطأ".

بداية الشهر الحالي ظهر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بعقوبات الإيقاف عن قيد اللاعبين تقليص عقوبة الإسماعيلي.

وشهد نظام فيفا تقليص عقوبة الإسماعيلي التأديبية لإيقاف القيد لفترة واحدة فقط مع انتهاء الإيقاف بعد ذلك بعد دفع المستحقات الخاصة باللاعبين.

وكشف نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "شاهدنا تقليص عقوبة الإسماعيلي على نظام (فيفا) الخاص بإيقاف القيد لكن لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الآن".

وأوضح أبو الحسن "ننتظر المخاطبات الرسمية من أجل التحرك لأن نفس الأمر تكرر في يناير الماضي قبل أن يتغير مجددا ويعود للعقوبة الأصلية".

لكن الإسماعيلي تلقى خطابا جديدا أمس الخميس بإيقاف القيد لـ 3 فترات متتالية بسبب مستحقات اللاعب محمد لامين كونيه.