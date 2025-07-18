الأول.. باريس سان جيرمان يضم حارس روما الشاب

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

ريناتو مارين

أعلن باريس سان جيرمان عن تعاقده مع حارس المرمى ريناتو مارين.

وجاء ذلك بعقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2030.

الحارس البرازيلي يبلغ من العمر 19 عاما، وطوله 193 سم.

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مارين تم تصعيده لفريق روما الأول في صيف العام الماضي 2024.

وبدأ اللاعب تدرجه في فرق ناشئي روما منذ 2022، حين أتاه قادما من ساو باولو البرازيلي.

ولم يلعب مارين بعد مع أي فريق أول، حيث فاز مع روما ببطولة إيطاليا تحت 17 عاما في موسم 2022-2023، وكأس السوبر لمرحلة "بريمافيرا" في 2023-2024.

باريس سان جيرمان أنهى الموسم الماضي متوجا بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

وحقق لتوه وصافة كأس العالم للأندية بخسارة النهائي أمام تشيلسي 3-0.

وهذه أول صفقة يحسمها النادي الفرنسي في الصيف حتى الآن، بينما استرد العديد من لاعبيه المعارين تمهيدا لتحديد موقفهم النهائي.

القائمة تضم راندال كولو مواني وماركو أسينسيو وكارلوس سولير وميلان شكرينيار ونوردي موكيلي وجابرييل مواسكاردو وريناتو سانشيز.

روما باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ريناتو مارين
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