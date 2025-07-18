تحت السن أم في الفريق الأول؟ موقف الزمالك من قيد المغربي عبد الحميد معالي

يقترب نادي الزمالك من الإعلان عن ضم المغربي عبد الحميد معالي.

عبد الحميد معالي النادي : اتحاد طنجة الزمالك

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما ولد في عام 2006.

وترددت أنباء عن عدم تمكن الأبيض من قيده تحت بسبب إلغاء بطولة 2006 من مسابقات الناشئين، ما يعني أنه سيأخذ مقعدا من مقاعد الأجانب الـ 5 فوق السن في قائمة الزمالك.

ماذا تقول لائحة اتحاد كرة القدم؟

قواعد القيد في موسم 2025-2026 أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم، وتنص على ما يلي:

- قيد 35 لاعبا للفريق الأول لكل الأقسام.

- قيد 25 لاعبا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها في دوري الفريق الثاني.

على أن يتم قيد اللاعبين في المراحل السنية المختلفة من مواليد 2007 وحتى 2012 بنفس القاعدة (35 لاعبا لكل فريق).

أما في مرحلة البراعم (من 2013 إلى 2017) يسمح بقيد 75 لاعبا لكل فريق.

وبالتالي يندرج عبد الحميد معالي تحت الفئة العمرية لمنافسات الفريق الثاني، ما يعني أنه يمكن قيده كمحترف أجنبي تحت السن.

أما قواعد قيد الأجانب فجاءت كما يلي:

- 5 أجانب للقسم الأول

- 3 أجانب للقسم الثاني

- أجنبي واحد للقسم الثالث

- 3 أجانب لجميع المراحل السنية

- منع الأجانب من مركز حراسة المرمى

- قيد الفلسطينيين كلاعبين محليين

وتوصل الزمالك إلى اتفاق مع اتحاد طنجة بشأن ضم عبد الحميد معالي لاعب منتخب الشباب المغربي.

ويجيد معالي اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر .

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم اتفاقه مع اتحاد طنجة المغربي لضم عبد الحميد معالي بمقابل 500 ألف دولار تُدفع على سنتين.

اللاعب صاحب الـ19 عاما وقّع على عقود انضمامه للزمالك 5 سنوات ويتبقى وصوله للقاهرة لحسم باقي التفاصيل بشكل رسمي.

عبدالحميد معالي يعد من أبرز المواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي.

كما شارك معالي في 30 مباراه مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.

ومن المقرر أن يقيد الزمالك، عبد الحميد معالي تحت السن.

وتعاقد الزمالك مع أربعة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اقترب من ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي مقابل انتقال مصطفى شلبي، وسيد عبد الله لاعبي الفريق إلى البنك الأهلي، بجانب الاقتراب من ضم أدم كايد الجناح الفلسطيني بعد التوصل لاتفاق نهائي معه ومع ناديه بانتظار اجتيازه للكشف الطبي وإعلان الصفقة.

وأنهى الزمالك تعاقده مع كل من جيفرسون كوستا المدافع الأنجولي تحت السن، وسيدي ندايي المهاجم السنغالي تحت السن، وأحمد رفاعي المدافع الشاب.

كما انتهى تعاقد حمزة المثلوثي المدافع التونسي مع الفريق، واتفق الطرفان على عدم تجديده، بجانب اعتزال محمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" كرة القدم.