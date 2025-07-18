اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة

أعلن اتحاد الكرة إقامة عزاء للراحل ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لـ المصري ورئيس لجنة التخطيط للنادي البورسعيدي.

وتوفي ميمي عبد الرازق يوم الأربعاء عن عمر يناهز 65 عاما.

وكشف اتحاد الكرة في بيان له: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة إقامة عزاء للكابتن ميمى عبد الرازق في القاهرة".

وأشار الاتحاد إلى موعد ومكان العزاء "العزاء بمسجد آل رشدان بالقاهرة يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠ يوليو الحالي".

وأتم الاتحاد "سوف تستقبل أسرة الفقيد العزاء من أصدقاء الراحل الكبير ومحبيه بقاعة الفتح في الفترة من الساعة ٧:٣٠ حتى ١٠:٣٠ مساء."

وأقام النادي المصري عزاء للراحل عقب صلاة المغرب يوم الخميس بمسجد السلام ببورسعيد.

وقاد ميمي عبد الرازق المصري فنيا في آخر جولتين من الدوري المصري 2024-25 خلفا للتونسي أنيس بوجلبان في ولاية سادسة.

وتولى عبد الرازق تدريب المصري كرجل أول في 2003-2004 ومرتين في 2006-2007 و2018-2019 و2022-2023، وأخيرا 2025-2026.

وبدأ مسيرته كلاعب في المريخ واعتزل مبكرا بسبب الإصابة، وتولى من قبل تدريب بورفؤاد والمريخ والمصري وسموحة ومنتخب السويس وناشئين المصري والداخلية.

وحمل شهادة الدكتوراة في التربية البدنية، وأشرف على 55 رسالة دكتوراة من قبل.

عمل مساعدا لفترة طويلة تحت قيادة الراحل مدحت فقوسة أسطورة بورسعيد والمصري ويدين له بالكثير من الفضل، وبسبب بعض المواقف الطريفة من المدرب الراحل تعرض للإيقاف مرتين لمدة 3 و6 أشهر على التوالي.

خسر كمدرب مساعد مع مدحت فقوسة نهائي كأس مصر 1984 ونهائي كأس الاتحاد 1989 وكلاهما ضد الأهلي.

كمدرب قاد سموحة لنهائي كأس مصر 2018 والمصري لنهائي كأس الرابطة 2023 وخسر كلاهما لصالح الزمالك وسيراميكا كليوباترا على الترتيب

نجله أحمد ميمي يشغل منصب محلل الأداء في فريق غزل المحلة رفقة علاء عبد العال المدير الفني، وقبلها الداخلية والجونة.