بتروجت يفوز على وادي دجلة وديا

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 00:15

كتب : رضا السنباطي

مباراة بتروجت ووادي دجلة

حقق فريق بتروجت الفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وديا في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية.

وسجل أهداف بتروجت كل من بدر موسى، وأدهم حامد، ومصطفى الجمل.

فيما سجل لوادي دجلة كمال أبو الفتوح، وعبد الرحيم محمد.

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وتعد تلك المباراة الثانية لبتروجت وديا في إطار استعدادات الفريق البترولي للموسم الجديد.

والتقى بتروجت أمام غزل المحلة يوم الإثنين الماضي، ونال فيها الفريق البترولي الخسارة أمام زعيم الفلاحين بهدفين لهدف واحد.

ويستعد وادي دجلة لمواجهة فريق إنبي يوم الجمعة وديا.

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ويواصل بتروجت بقيادة سيد عيد استعداداته حيث سيخوض وديتين خلال الأسبوع المقبل.

وتعاقد بتروجت مع أحمد فاروق لاعب ديروط، وكذلك اقترب من التعاقد مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، وعبدولاي دياباتيه لاعب الاتحاد السكندري.

فيما استغنى الفريق البترولي عن رشاد المتولي إلى مودرن، وتمسك ببقية لاعبيه حامد حمدان، وتوفيق محمد.

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وادي دجلة بتروجت
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