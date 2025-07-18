الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الهاني سليمان - سموحة ضد الزمالك

يرى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أن مباريات الأهلي دائما ما تكون أصعب عن غريمه الزمالك.

ومثل الهاني سليمان أندية الاتحاد السكندري والجونة وسموحة.

وقال الهاني سليمان عبر أون سبورت: "لا أتعمد إهدار الوقت بلا هدف، لكن في بعض الأحيان يحتاج فريقي لالتقاط الأنفاس، وتهدئة وتيرة اللعب، وتخفيف الضغط قليلا".

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وأضاف "مباريات الأهلي صعبة، ولا تضمن نتيجتها قبل دخول غرف الملابس. أما الزمالك فالوضع مختلف، وقد "يرمي الفوطة" أحيانا".

وأتم "وقعت للأهلي وكنت قريبا من الانضمام، لكن الصفقة لم تكتمل. شيكابالا وعبد الله السعيد من أكثر اللاعبين حظا في التسجيل بشباكي".

وبدأ الهاني سيلمان مسيرته مع الاتحاد السكندري في عام 2007.

وانتقل الهاني سليمان لصفوف الجونة في 2013 وعاد مجددا لنادي الاتحاد في 2015.

ويلعب الهاني سليمان في صفوف سموحة منذ صيف 2019.

الهاني سليمان سموحة
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